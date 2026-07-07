Ипотека созрела

В июне выдача ипотеки выросли почти в полтора раза, намного быстрее, чем по остальным сегментам розничного кредитования. Отчасти рост был простимулирован ожиданием ужесточений правил «Семейной ипотеки», которые должны были вступить в силу 1 июля, но были перенесены на октябрь. Но активизировалось и кредитование на рыночных условиях, доля новых таких кредитов составила 56%. Вырос и средний размер ипотечного кредита — за счет увеличения цен на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Выдачи по ипотечным программам резко взлетели в июне на фоне скромных результатов остальных сегментов, следует из предварительных данных Frank RG. За месяц объем ипотечных выдач увеличился на 47% относительно майских результатов и на 55% относительно июня прошлого года, превысив 475 млрд руб. Объемы росли как за счет увеличения количества выданных кредитов, так и за счет роста среднего размера кредита. Всего за июнь было выдано свыше 99 тыс. кредитов, что на 35% больше майского результата. Остальные сегменты розничного кредитования прибавили от 1 до 11% за месяц.

В июне сошлись несколько факторов, простимулировавших столь стремительный рост ипотеки. Основным драйвером стала «Семейная ипотека».

Ажиотаж вокруг льготной программы вызвало обсуждение новых правил, которые сначала планировали ввести с 1 июля. Сейчас обсуждаются дифференцированные ставки и лимиты, которые будут зависеть от количества детей в семье, а также возможная отмена комбинированных программ (см. “Ъ” от 16 июня).

Введение изменений отложено как минимум до 1 октября (см. “Ъ” от 29 июня), но в июне «заемщики хотели успеть оформить продукт на действующих условиях», считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.

Участники банковского рынка также отмечают значительный рост выдач именно по программе «Семейная ипотека». Так, из крупнейших ипотечных банков по версии ПАО «Дом.РФ» нарастить объемы выдачи по программе на 69–88% удалось Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку. Т-Банк, Совкомбанк и «Абсолют» увеличили выдачи «Семейной ипотеки» более чем в два раза.

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Кроме того, как замечает директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, продолжился стабильный рост выдачи и по рыночным программам. К этому, по мнению зампреда правления банка «Дом.РФ», привело постепенное снижение рыночных ставок. За июнь ставки по рыночным программам ипотеки на первичном рынке опустились на 0,38 п. п., на вторичном — на 0,04 п. п., следует из данных ПАО «Дом.РФ». С начала года они потеряли около 2,5 п. п.

«Часть клиентов активно брала рыночную ипотеку, в том числе с расчетом на рефинансирование в будущем»,— добавляет зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. В итоге на рыночные программы в июне пришлось около 56%, хотя еще в мае их доля не поднималась выше половины, следует из данных ПАО «Дом.РФ».

Рост объемов обеспечило и увеличение среднего размера ипотечного кредита на 9%, до 4,79 млн руб., что стало максимумом с января 2026 года.

«Рост среднего размера кредита связан с ростом стоимости объектов»,— считает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. По данным ЦИАН, с начала года по май цены на новостройки и на вторичное жилье увеличились на 3–5%. Также к росту среднего размера кредита могло привести увеличение объемов «Семейной ипотеки».

Традиционно размер кредита по программе выше, считает руководитель направления «Ипотека» и «Кредиты на образование» Т-Банка Иван Сафонов. Сейчас по льготной программе действуют лимиты в 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и в 6 млн руб. для других регионов.

Участники рынка и эксперты ожидают сохранения спроса на льготные ипотечные программы до 1 октября. Впрочем, распределяться он будет неравномерно. «По мере сдвига сроков введения новых условий и при отсутствии внешних шоков вряд ли можно ожидать схожих объемов заявок со стороны клиентов ежемесячно»,— считает Константин Бородулин.

Дарья Загайнова