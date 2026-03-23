Туристы смогут заселяться в российские отели через Max до конца года

В этом году у россиян появится возможность заселяться в отели по всей стране с помощью мессенджера Max. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель главы Минэкономики России Дмитрий Вахруков. Он отметил, что такая технология уже существует. Сейчас ее тестируют на базе гостиничных сетей.

«Но пока это все еще тестовый режим. Тем не менее я думаю, что в этом году мы уже это как сервис законченный, работающий, по крайней мере, в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить»,— сказал господин Вахруков. Туристы смогут заселяться в отели с помощью QR-кода из приложения. В нем будут содержаться паспортные данные пользователя. По словам замминистра, такая функция уже работает в крупных сетевых отелях.

Заселять постояльцев в российские гостиницы и отели через приложение Max предложило Минэкономики в сентябре прошлого года. Предполагается, что регистрировать туристов таким способом смогут те гостиницы, которые будут использовать единую биометрическую систему. Срок действия проекта постановления — до 1 марта 2032 года. Технология уже работает в некоторых отелях Radisson Hotel Group и Cosmos Hotel Group.