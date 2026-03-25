Госдума ввела дополнительный оплачиваемый выходной для пострадавших при ЧС

Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.

Кабмин внес документ на рассмотрение Госдумы 26 декабря 2025 года. Согласно пояснительной записке, отпуск будет предоставляться при фактическом проживании гражданина в жилом помещении, оказавшемся в зоне ЧС, а также при нарушении условий жизнедеятельности и при утрате имущества. Конкретный порядок предоставления отпуска определит правительство РФ.

«Изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при чрезвычайной ситуации, реализации своих прав на получение мер поддержки, а также для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности в случае такой необходимости», - поясняют в правительстве.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб (ЕР) при рассмотрении законопроекта на этапе первого чтения говорила, что затраты на реализацию закона составят порядка 76 млн руб. в год. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.

В июле 2024 года кабмин утвердил постановление об увеличении размера финансовой помощи гражданам, пострадавшим при ЧС и терактах. Единовременная выплата выросла с 10 тыс. до 15 тыс. руб.

