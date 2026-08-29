Визит главы ЦРУ в Москву и наводнение в Непале

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Средний размер пенсии для неработающих россиян составил 25 834 руб. Пенсия работающих граждан — 23 750 руб.

Россия заняла четвертое место по числу миллиардеров в мире (151 человек). На первом месте — США (1265).

Российский экспорт курятины снизился на 26,3%.

Экспорт нефти из Новороссийска снизился в августе в 4,4 раза.

В 2025 году парк промышленного оборудования вырос всего на 10,9%.

Доля российского вина в торговых сетях выросла до 24–37%.

Около 93 тыс. человек пострадали от оползня и паводка в Непале.

В российские вузы к концу августа поступили 450 тыс. человек.

26 августа акции VK на Мосбирже упали на 4,9%, до 116,4 руб.— это исторический минимум.

Средневзвешенные цены на БАДы с содержанием протеина в России снизились на 9,5% за год.

Посевные площади под техническую коноплю в России сократились на 30,9%.

Сборы фильмов в российском кинопрокате в августе увеличились до 4,4 млрд руб. Кассу кинотеатров обеспечил нелегальный прокат.