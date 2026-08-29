Визит главы ЦРУ в Москву и наводнение в Непале
Чем запомнилась неделя 24–29 августа: цифры, цитаты и факты
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф
Фото: Tom Brenner / AP
Цифры недели
Средний размер пенсии для неработающих россиян составил 25 834 руб. Пенсия работающих граждан — 23 750 руб.
Россия заняла четвертое место по числу миллиардеров в мире (151 человек). На первом месте — США (1265).
Российский экспорт курятины снизился на 26,3%.
Экспорт нефти из Новороссийска снизился в августе в 4,4 раза.
В 2025 году парк промышленного оборудования вырос всего на 10,9%.
Доля российского вина в торговых сетях выросла до 24–37%.
Около 93 тыс. человек пострадали от оползня и паводка в Непале.
В российские вузы к концу августа поступили 450 тыс. человек.
26 августа акции VK на Мосбирже упали на 4,9%, до 116,4 руб.— это исторический минимум.
Средневзвешенные цены на БАДы с содержанием протеина в России снизились на 9,5% за год.
Посевные площади под техническую коноплю в России сократились на 30,9%.
Сборы фильмов в российском кинопрокате в августе увеличились до 4,4 млрд руб. Кассу кинотеатров обеспечил нелегальный прокат.
Инициативы недели
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь России по «мелочам с топливом».
Власти намерены усилить контроль за оборотом нефтепродуктов.
Минпромторг предложил распространить нацрежим на закупки работ.
ЦБ предложил пересмотреть страховые тарифы для таксистов.
«Русал» планирует временную консервацию части мощностей по производству сырья в России.
Операторы АЗС предложили продлить полный запрет на экспорт дизтоплива.
Операторы торгцентров просят конкретизировать определение критической инфраструктуры.
Цитаты недели
«Такого не было ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана, ни после Чеченской войны» (первый замруководителя АП Сергей Кириенко о поддержке ветеранов СВО).
«”Пост-“ — это всегда что-то позади» (глава МИД РФ Сергей Лавров назвал понятие «постсоветское пространство» устаревшим для политики).
«Из этого может что-то получиться» (президент США Дональд Трамп о визите главы ЦРУ в Москву).
«Не исключаю, что те, кто проявит себя в блогосфере, будут приглашены в ЦК» (зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на встрече с блогерами).
«И, раз уж мы в Госдуме, я хотел бы напомнить о важнейшей статье Конституции о запрете цензуры» (продюсер Денис Косяков на круглом столе, приуроченном ко Дню российского кино).
«Это будет правдивый учебник» (научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков об учебнике истории Украины).
«ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна» (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси о неэффективности ООН в решении мировых конфликтов).
По букве закона
Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры.
Минюст РФ запустил реестр осужденных релокантов.
Новый приказ Минобороны РФ даст военкоматам полный доступ к информации о военнообязанных.
Правительство утвердило меры поддержки селлеров после атак на склады Wildberries.
ФАС начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G.
Бывшего главу службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова приговорили к 20 годам колонии.
Суды сняли списки «Яблока» с выборов в заксобрания нескольких регионов, в частности Свердловской и Псковской областей.
Суд в Ереване арестовал на два месяца экс-президента и лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна.
Отставки и назначения
Новым гендиректором трех тепличных комплексов, входящих в крупный агрохолдинг «ЭКО-культура», стал Максим Мальков, выходец из Россельхозбанка.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа назначил лидера курдов Мазлюма Абди своим советником.