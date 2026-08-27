Колобок против эскортниц

В Госдуме 27 августа порассуждали о влиянии российского кинематографа на формирование духовных скреп. Круглый стол на эту тему, приуроченный ко Дню российского кино, провели Международный союз отцов и партия «Новые люди». Как оказалось, единой ценностной повестки у артистов пока нет, но задумываться о ней им приходится все чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель комитета по работе с инфлюенсерами партии «Новые люди» Мария Марьясова Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Заседание круглого стола на тему «Важность влияния кинематографа на формирование ценностей общества» в Государственной думе Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Боец смешанных единоборств Алексей Олейник (в центре) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Председатель комитета по работе с инфлюенсерами партии «Новые люди» Мария Марьясова Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Заседание круглого стола на тему «Важность влияния кинематографа на формирование ценностей общества» в Государственной думе Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Боец смешанных единоборств Алексей Олейник (в центре) Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото

Из приветственного слова следовало, что собрали артистов не для конкретного обсуждения, а скорее по торжественному поводу. «Задача мероприятия — принести стране непоправимую пользу»,— пошутил депутат от «Новых людей» Ярослав Самылин, который позже признался, что занимается экономикой. «Хотим узнать ваше видение того, что вам мешает развиваться и что можно было бы поправить»,— уточнила руководитель партийного комитета по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова.

«Радует, что кино всегда было вне политики, хотя мы вот сейчас в Госдуме… Это странное сочетание»,— начал актер и каскадер Роман Курцын. Он же задал тон всей дальнейшей беседе, поставив задачу не перед властью, а перед коллегами: в правильном кино должно быть показано, «что хорошо, а что плохо», и что «добро должно быть с кулаками». Мысль развил боец ММА Алексей Олейник, обеспокоенный присутствием в современных российских кинопроектах того, что «морально разлагает»:

«Много нехорошего запускается — эскорты, вот это все».

На сторону творческой искренности тут же встал актер Никита Кологривый: «Эскорт же существует? Существует. Его передали. Вопрос в том, как передали». Однако сам артист, по всей видимости, от деструктивных тематик хотел бы уйти. «У нас много сериалов о сомнительных элементах, а про ученых нету»,— заметил он и, «как сибиряк», предложил коллегам поработать над темой непосредственно в новосибирском Академгородке.

Действительно, «то, что сейчас выпускается на экране, в основном чудовищно», заявил продюсер Дмитрий Тодоров, и «нередко это выпускают на государственные деньги». При этом чем сложнее идея создателей фильма и чем ближе проект «к тому, что вызовет воспитательный эффект», тем сложнее найти на него средства, посетовал он, приведя в пример будущую картину «Санькя» по книге Захара Прилепина: «Вы говорите, что кино — вне политики. Я так не считаю».

Продюсер Денис Косяков, в свою очередь, заявил, что кино, «которое диктует ценности», востребовано в любом случае не будет, ведь «невозможно полюбить то, что тебе диктуют». По его мнению, вместо того чтобы «заливать рынок деньгами» и снимать фильмы, «которые будут диктовать», достаточно сделать «что-то одно маленькое, но талантливое». Большие художники не творят в рамках, предупредил господин Косяков.

«И, раз уж мы в Госдуме, я хотел бы напомнить о важнейшей статье Конституции о запрете цензуры. Невозможно творить из-под палки»,— подчеркнул он, на всякий случай извинившись «за такие крамольные мысли».

Это утверждение господину Косякову в дальнейшем припомнили неоднократно. «Денис говорил про свободу, и, мне кажется, свобода сейчас перевешивает»,— заметил артист Сергей Иванов, посетовав, что безответственный контент — например, с матом — легче «попадает в зрителя», чем контент чувственный и воспитательный. «Свобода — это не вседозволенность. Настоящая свобода — это свобода от греха в первую очередь»,— наставительно добавил актер Эдуард Флеров.

Наконец, припоздавший, но самый ожидаемый из участников встречи актер Гоша Куценко признался коллегам, что в голове у него сейчас «только Колобок (речь о фильме "Последний богатырь. Колобок", в котором снимался господин Куценко.— “Ъ”) и искусственный интеллект». «Себя я уже оцифровал, поэтому если увидите, что я в каком-то фильме лечу с моста, то знайте…» — многозначительно намекнул господин Куценко, чем вызвал шутливое возмущение у каскадера Курцына. А вот ситуация с «Колобком», как оказалось, смеха у актера уже не вызывает. «Не специалист я это обсуждать, но мы столкнулись с таким хейтом, какой было удивительно встретить для картины 6+»,— признался господин Куценко. В связи с этим он призвал «придумать механизмы», чтобы «не обделить нашего зрителя интересным западным кино» и в то же время «нас не подставлять под удар».

Григорий Лейба