Кириенко: система помощи участникам СВО превзошла опыт ВОВ и Афганистана

В России создается «уникальная система поддержки ветеранов», заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, выстроить эту систему удалось в том числе благодаря обратной связи от самих военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«По честному, такого не было ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана, ни после Чеченской войны»,— отметил господин Кириенко в видеообращении к участникам форума «Вместе победим».

Он добавил, что главный показатель для оценки системы поддержки — это мнение военнослужащих. «Лучше вас никто не сможет правильно это оценить и правильно подсказать, что именно необходимо сделать»,— сказал Сергей Кириенко, обращаясь к военнослужащим, приехавшим на форум.

Он также напомнил присутствующим о недавнем поручении президента Владимира Путина — «заранее готовиться к возвращению победителей домой». «В том, что мы побеждаем и победим, никто не сомневается. И похоже никто не сомневается не только здесь на земле, но и на небесах. Случайно именно сейчас, когда идут решающие бои за будущее России, здесь в Москве обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, защитника российской земли. Вот уж действительно Бог с нами,— сказал господин Кириенко. — И наша ответственность в том, чтобы не подвести наших небесных заступников и наших защитников здесь на земле, чтобы ребята и там, на передовой, и возвращаясь домой, чувствовали максимальную поддержку, заботу от государства, от общества».

Полина Мотызлевская