Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников

Министерство обороны подготовило проект приказа, который откроет военному ведомству расширенный доступ к информации о гражданах, а также их ближайших родственниках. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Информацию военкоматам будут обязаны по запросу предоставлять государственные органы и частные компании. Она касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Проект приказа предусматривает возможность запрашивать сведения и о членах их семей.

Минобороны сможет получить сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, заключенных договорах займа, задолженности и нарушении обязательств по кредиту, банкротстве. Здравоохранительные учреждения обяжут передавать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости, алкоголизма, токсикомании, постановке на учет в связи с ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, военкоматы смогут получать сведения «об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели» и включении человека в реестр иноагентов. Предлагается предоставлять информацию и о загранпаспортах, в том числе служебных и дипломатических.