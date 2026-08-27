Очистка от накрутки

“Ъ” ознакомился с перечнем новых мер, которые готовит правительство для контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на топливном рынке. В частности, рассматривается возможность создания системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установления индикативных цен по регионам и усиления контроля за стоимостью топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В отношении завышающих цены компаний регуляторы будут обязаны принимать меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контроль за ценами на топливо затронет всю цепочку оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Контроль за ценами на топливо затронет всю цепочку оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правительство рассмотрит возможность создания системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке объемом от 1 тонны и планирует новые меры контроля цен на топливо. Это следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке (есть у “Ъ”).

Так, ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям поручено определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основной для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цены компаний. Пилотным регионом, где протестируют такую систему, станет Тыва.

Для контроля ценообразования на топливо классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложения по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Также необходимо «обратить особое внимание» на импортируемое топливо этих классов. Помимо этого, Минэнерго совместно с нефтекомпаниями должно направить в Росстандарт перечень АЗС на юге и Северном Кавказе, на которых необходимо провести анализ реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

Параллельно регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Последние отмечали, что из-за нехватки ресурса на бирже вынуждены закупать топливо по высоким ценам (см. “Ъ” от 26 августа).

По словам собеседника “Ъ” среди независимых операторов, часть крупных нефтекомпаний переносит биржевые отгрузки после внеплановых ремонтов на неопределенный срок, и компенсации за задержки в таких случаях не предусмотрено.

К 15 сентября министерства, ФАС и нефтекомпании должны подготовить и представить в правительство модель функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов «в условиях нормализации ситуации в разрезе биржевого, оптового и розничного сегментов». В том числе необходимо учесть измененный механизм зачета биржевых нормативов, импорт нефтепродуктов и выпуск топлива, отличного от требований технического регламента.

В Минэнерго комментарий не предоставили. В ФАС сообщили “Ъ”, что продолжают мониторинг цен на топливо и при необходимости принимают меры антимонопольного реагирования. В пресс-службе правительства 27 августа по итогам совещания у Александра Новака отметили, что со всеми участниками топливного рынка ведется активная работа в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей.

По данным Росстата, с 18 по 24 августа изменение цен на бензин зафиксировано в 55 субъектах РФ, большего всего в Дагестане и Рязанской области — на 7,8% и 6,2% соответственно. В среднем по России АИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,9%, до 73,08 и 79,32 руб. за 1 литр соответственно. Цены на дизтопливо остались на уровне 88,4 руб. за 1 литр. С начала года стоимость бензина и дизтоплива выросла на 19,4% и 18,4%.

Как полагает источник “Ъ” в отрасли, новая архитектура рынка будет предполагать обязательную продажу на бирже 2–3% от производства — достаточного объема для формирования биржевых индексов, от которых будут рассчитываться индикативные цены для регионов.

Ранее норматив обязательных продаж бензина на бирже был снижен с 15% до 10%. Далее, говорит источник “Ъ”, эти цены фиксируются по всей цепочке: от отгрузки с НПЗ, которые ограничены биржевым лимитом на рост цены в +0,01%, до региональных нефтебаз и продаж владельцам АЗС. Но, подчеркивает собеседник “Ъ”, фиксация цен не увеличивает количество товара на рынке и установит искусственно заниженный уровень котировок в мелком опте и рознице. Большинство крупных нефтекомпаний, по словам собеседника “Ъ”, поддерживает переход на продажи топлива во внебиржевом канале.

Другой источник “Ъ” отмечает, что система региональных индикативных цен выглядит логичным инструментом, если останется ориентиром, а не превратится в жесткий ценовой потолок. Главный риск — дефицитные регионы, где слишком низкий индикатив может сделать поставки экономически нецелесообразными, предупреждает он. Для НПЗ вертикально интегрированных нефтекомпаний, по словам собеседника “Ъ”, эффект, скорее всего, будет ограниченным, а сильнее давление почувствуют независимые НПЗ и трейдеры.

В случае импорта, добавляет источник “Ъ”, речь, вероятно, пойдет о контроле стоимости, логистики и маржи уже внутри России. «Если же индикатив окажется ниже реальной импортной альтернативы, часть поставок просто потеряет экономический смысл»,— отмечает он.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев говорит, что система индикативных цен призвана сдержать рост розничных цен, особенно в регионах, где те превысили 100–120 руб. за 1 литр. Но, продолжает он, если НПЗ и оптовики не смогут продавать топливо по цене, которая покрывает их издержки, топливо будет уходить туда, где его можно продать дороже. Кроме того, по словам эксперта, ограничение цен будет ощутимо для заводов, несущих расходы на внеплановые ремонты.

Ольга Озембловская