Лукашенко пообещал Мишустину помочь России по «мелочам с топливом»
Мишустин: товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%
Товарооборот между Москвой и Минском за пять месяцев вырос на 12,5%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний заверил, что белорусские партнеры готовы продолжать выполнять свои обязательства по поставкам товаров, в том числе топлива.
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно... И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить»,— заявил господин Мишустин.
Российский премьер отметил, что страны ведут много совместных проектов в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимным признанием электронной цифровой подписи.
Господин Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за «безукоризненное выполнение своих обязательств» перед республикой. Глава Белоруссии заверил со своей стороны, что все обязательства исполняются и будут исполнены «от мелочей с топливом — дизелем, бензинами разными и так далее... до серьезных системных вопросов».