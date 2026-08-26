Таинственный посланник

25 августа Россию с необъявленным визитом посетил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Цели его поездки, как и то, с кем он встречался в Москве, неизвестны. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что темой визита могла стать информация о подготовке России к провокациям в отношении европейских союзников по НАТО. При этом ряд экспертов увязывает визит Рэтклиффа с объявленным накануне усилением экономического и санкционного давления на Иран со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Рэтклифф

Фото: Patrick Semansky / AP Джон Рэтклифф

Фото: Patrick Semansky / AP

Информация о визите 25 августа около 10:04 мск в аэропорту Внуково, по данным Flightradar24, приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III (бортовой номер RCH 4555). Он вылетел из Риги 25 августа в 8:50 мск. В Ригу самолет прибыл 23 августа из Кэмп-Спрингса (штат Мэриленд), где находится база Эндрюс Морской авиации США. Она расположена недалеко из Вашингтона и традиционно используется для вылетов президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников.

Корреспонденты CBS News и Axios со ссылкой на источники сообщили, что в Москве находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил в своем Telegram-канале, что на 25 августа у президента России Владимира Путина «было назначено очень масштабное мероприятие», которое готовили «сотни людей», однако его перенесли. «Учитывая, что мои источники подтвердили, что в Москву прилетел именно глава ЦРУ, теперь мы можем предполагать, ради какой встречи изменили президентский график»,— отметил он.

Financial Times сообщила, что США заблаговременно обратились к Киеву с просьбой воздержаться от ударов дальнобойными ракетами и беспилотниками по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России на три дня, с 24 по 26 августа. В Вашингтоне это связали с готовящимся визитом высокопоставленной делегации.

В 18:50 мск самолет ВВС США вылетел из Внуково. Практически сразу же за ним в небо поднялся спецборт Ту-214ПУ специального летного отряда «Россия». Он частично повторил траекторию Boeing C-17A над Ленинградской и Псковской областями, после чего развернулся и вернулся в Москву.

Версии о целях визита The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Рэтклифф мог прилететь в Москву для встречи с Владимиром Путиным из-за имеющихся у США данных о подготовке к новой мобилизации в России и возможной атаке на страны Европы для проверки готовности НАТО.

Экс-замдиректора национальной разведки США Бет Саннер также заявила WSJ, что визит мог быть связан с ситуацией вокруг Ирана. Накануне США объявили о новом этапе санкционной кампании в отношении Исламской Республики, включающей, помимо прочего, вторичные санкции в отношении торговых партнеров Ирана.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил The Washington Post, что Рэтклифф прилетал в Москву для контактов по линии спецслужб. В разговоре с агентством «Интерфакс» он сообщил, что директор ЦРУ не встречался с Владимиром Путиным.

История контактов по линии спецслужб: Поездки глав ЦРУ в Россию В последний раз директор ЦРУ Уильям Дж. Бёрнс приезжал в Россию в ноябре 2021 года на фоне информации о подготовке России к вводу войск на Украину.

В ноябре 2022 года Бёрнс и глава СВР Сергей Нарышкин встречались в Анкаре для обсуждения ядерной безопасности в контексте украинского конфликта.

После прихода к власти Дональда Трампа в январе 2025 года Сергей Нарышкин сказал о возможности личной встречи с Рэтклиффом. После звонка в марте 2025 года глава СВР повторил, что не исключает встречи со своими визави.

Джон Рэтклифф — один из ключевых участников переговорного трека по обмену заключенными между США и Россией. Он лично курировал согласование списков и логистики, включая освобождение Ксении Карелиной в 2025 году. Та в августе 2024 года была приговорена к 12 годам по статье о госизмене. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. 10 апреля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) Карелину обменяли на гражданина Германии и РФ Артура Петрова.

Вероника Вишнякова