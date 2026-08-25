СФР: средняя пенсия неработающих россиян выросла до 26 тыс. рублей

По состоянию на 1 июля средний размер пенсии для неработающих россиян составил 25,8 тыс. руб. Пенсия работающих граждан достигла 23,7 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда. Самая высокая средняя пенсия у неработающих в прошлом месяце была зафиксирована в Чукотском автономном округе (43,9 тыс. руб.), самая низкая — в Дагестане (19,2 тыс. руб.).

По подсчетам Соцфонда, в шести российских регионах средняя пенсия превысила 40 тыс. руб. В 2026 году средний размер социальной пенсии в России составил 16,5 тыс. руб., в годовом выражении увеличившись на 1 тыс. руб. При этом опрос Russian Field показал, что россияне оценивают комфортную пенсию почти в 80 тыс. руб.