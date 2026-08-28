Глинозем не заводится

«Русал» (MOEX: RUAL) готовится к модернизации российского сырьевого комплекса, в рамках которой не исключает консервацию части мощностей по производству глинозема и бокситов. По данным компании, сейчас эти предприятия проносят «Русалу» $800 млн убытка в год, инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются в $1,8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Русал» сообщил правительству, что планирует временную консервацию части мощностей по производству сырья в России, рассказали источники “Ъ”. По их словам, соответствующее обращение поступило на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Речь идет в том числе о Пикалевском глиноземном заводе (ПГЛЗ), Североуральском бокситовом руднике (СУБР), а также Богословском и Уральском заводах, которые выпускают глинозем. Убытки, связанные с переработкой сырья, получаемого от этих предприятий, можно оценить в $400 на каждую тонну алюминия, что примерно соответствует $800 млн убытка ежегодно для «Русала» в целом. Объем необходимых инвестиций в восстановление сырьевого блока компанией оценивается в $1,8 млрд.

На период воссоздания сырьевой базы глиноземной промышленности России необходимо обеспечить переработку импортных бокситов. Это, отмечают в «Русале», потребует установления субсидируемых тарифов на перевозку сырья железнодорожным транспортом и льготных тарифов на перевалку в морских портах, что составит около $70 млн в год. «Русал» также просит правительство рассмотреть возможность оказания господдержки регионам и муниципалитетам в связи с планируемой консервацией предприятий и финансовой поддержки в планируемой модернизации. Со своей стороны «Русал» обещает минимизировать социально-экономические последствия. В «Русале» комментарий не предоставили. “Ъ” направил запрос в пресс-службу правительства.

Олег Дерипаска, основатель «Русала», февраль 2026 года, в интервью «Вести»: У нас своего боксита нет. Мы везем со всего мира.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось около 5,3% мирового производства металла и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но сократил EBITDA на 29,5%, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн. В «Русале» отмечали, что рост средней цены реализации алюминия в прошлом году был нивелирован увеличением себестоимости продаж из-за роста цен на сырье, увеличения тарифа на электроэнергию и укрепления рубля.

На конец июня 2026 года 56,88% «Русала» владеет En+, где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска, 22,52% у «СУАЛ Партнерс».

«Русалу» принадлежит 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и на Ямайке. Компания также владеет 30% завода Wenfeng в Китае, 26% завода Pioneer в Индии и 20% завода QAL в Австралии. Как сказано в отчетности «Русала», в 2025 году ПГЛЗ, Богословский и Уральский заводы производили 2,1 млн тонн глинозема — около 30,7% от общего выпуска этого сырья.

Производством бокситов занимаются семь предприятий «Русала» в России, Гвинее, Гайане и на Ямайке. СУБР — один из двух российских активов — в 2025 году сократил выпуск сырья на 17%, до 1,67 млн тонн, что составляет 9% в общем объеме производства бокситов компанией.

Богословский и Уральский заводы исторически зависят от внешних поставок электроэнергии по коммерческим тарифам — в отличие от сибирских заводов, питающихся от дешевой ГЭС, отмечает собеседник “Ъ” из металлургической отрасли. Часть их мощностей уже была законсервирована, добавляет он. Другой источник “Ъ” в отрасли говорит, что СУБР более востребованный, но поставляет бокситы с высоким содержанием кремния, что увеличивает расход щелочи и энергии при производстве, растет себестоимость добычи и из-за глубоких шахт. Кроме того, все уральские мощности удалены от портов, что повышает транспортные издержки, поясняет он. Главный же риск — потенциальные увольнения в моногородах, где находятся предприятия (Краснотурьинск, Североуральск, Каменск-Уральский), отмечает собеседник “Ъ” на металлургическом рынке.

«С учетом недавнего ослабления рубля рентабельность глиноземных заводов улучшилась после отрицательных значений в первом полугодии текущего года, однако денежного потока все еще недостаточно для покрытия капитальных затрат глиноземных активов»,— говорит старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. По его словам, в случае полной приостановки предприятий «Русал», вероятно, будет покупать сырье на внешних рынках (при текущих низких ценах на глинозем это выгоднее), поэтому рисков для производства алюминия нет.

Полина Трифонова