ФАС начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать дела отношении операторов связи за рекламу 5G. Так, в службе рассказали “Ъ”, что ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за рекламу 5G: «Оператор связи рекламировал услугу “5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)».

В службе говорят, что оператор распространял соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. «По мнению ФАС России, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи с использованием нереализованного в настоящее время на территории России коммерческого внедрения технологии 5G»,— заявили в ФАС. Там добавили, что, если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба «примет меры реагирования» в отношении оператора связи.

Ранее “Ъ” писал, что по результатам экспертного совета ФАС рекомендовала операторам связи изменить свои рекламные кампании 5G к 3 июля, «не допуская введение потребителей в заблуждение и создания у абонентов ложного впечатления о коммерческом внедрении сети 5G». Так, МТС в феврале запустила рекламную кампанию «5G. Совсем скоро», а «Вымпелком» проводил рекламные кампании со слоганом «5G уже в твоем тарифе, тестируй». «МегаФон» продвигал услугу «5G режим», которая увеличивает скорость скачивания.

В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что видят «большое количество рекламных активностей со стороны телеком-рынка, связанных с грядущим внедрением 5G», поэтому они понимают «внимание ФАС» и к их опции. «Уверены, что в таком ракурсе каждая активность и рекламная практика на рынке вызовет аналогичные действия регулятора и получит справедливую оценку»,— говорят в компании.

«Что касается нашей услуги “5G режим”, то мы уверены в ее прозрачности и законности и готовы предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС. Мы предлагаем клиентам увеличение скорости интернета до плюс 60%. Для сравнения: согласно данным независимых исследований, ускорение за счет перехода на стандарт 5G в текущих условиях дает прирост скорости около 20%»,— добавляют в компании.

Алексей Жабин