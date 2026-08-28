Красный Крест: около 93 тысяч человек пострадали от оползня и паводка в Непале

Наводнение на границе Непала и Китая, вызванное сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете, затронуло не менее 93 тыс. человек. Такую оценку привела Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Организация объявила сбор $31 млн на поддержку гуманитарной миссии.

Собранные средства будет получать непальское отделение. За их счет будут оплачивать основные потребности пострадавших: медицинскую помощь, временное жилье, предметы гигиены, воду, работу психологов. Сбор рассчитан на два года.

IFRC считает, что с каждым часом количество нуждающихся будет расти. Оценка разрушений в некоторых районах Непала еще продолжается.

Часть ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг откололась 25 августа. Она упала на дно горной долины и раздробилась. Затем обломки ледника сползли в реку, русло было перекрыто, образовалась запруда. Преграда вскоре прорвалась, и поток сошел в ущелье на границе с Китаем, подняв уровень воды в реке на 9 м.

Местные власти сообщали о повреждениях в шести районах Непала и Тибетском автономном районе КНР. По последним данным, погибли почти 500 человек. Пропавшими без вести числятся около тысячи человек.