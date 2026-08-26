Баррели остались в портах

Морские отгрузки нефти из России существенно сократились: суммарные поставки из портов Юга и Северо-Запада в августе потеряли 26% к июлю, только из Новороссийска они упали в 4,4 раза. Снижение отгрузок из южных портов может оказаться устойчивым, допускают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Экспорт российской и казахстанской нефти из Новороссийска и портов Балтики за 1–21 августа сократился на 26% месяц к месяцу, до 6,1 млн тонн, следует из предварительных данных Vortexa и Kpler, которые приводит Argus в своем обзоре (есть у “Ъ”).

Наибольшее падение — в 2,5 раза, до 1,21 млн тонн — показали отгрузки Urals, Siberian Light и казахстанской Kebco из Новороссийска в условиях отсутствия достаточного предложения судов.

«Стоимость аренды судов для перевозки грузов из Новороссийска продолжает расти из-за усиления военных рисков. По этой причине многие судовладельцы воздерживаются от отправки танкеров в акваторию Черного моря»,— говорится в обзоре.

Как уточняет Argus, экспорт российской нефти из Новороссийска в Индию за 21 день августа упал в 4,4 раза, до 516 тыс. тонн, поставки в Китай сократились в 3 раза, до 94 тыс. тонн. Отгрузок в Турцию и Египет, которые фиксировались в июле, в августе не было.

Отгрузки Urals и казахстанской Kebco из портов Балтики 1–21 августа снизились на 4,76%, до 4,8 млн тонн. Наибольшая доля поставок Urals из портов Балтики за этот период пришлась на Индию, хотя отгрузки сократились в 1,8 раза, до 1,92 млн тонн, говорится в обзоре Argus. Экспорт в Китай сохранился примерно на уровне аналогичного периода июля — 350 тыс. тонн, в Турцию снизился в 1,8 раза, до 405 тыс. тонн. Argus уточняет, что показатели могут быть скорректированы, так как страны назначения для еще около 2 млн тонн нефти, отгруженных из Балтики, неизвестны.

Рост 1–21 августа показал экспорт сорта ESPO из Козьмино — на 2,14%, до 2,8 млн тонн, отмечает Argus. Как сказано в обзоре, отгрузки в Китай почти не изменились, снизившись на 0,6%, до 2,37 млн тонн, поставки в Индию сократились в 1,6 раза, до 216 тыс. тонн, еще две партии по 100 тыс. тонн отправлены в неизвестные порты в странах Азии.

По данным Argus, скидка на Urals в балтийских портах к 21 августа осталась на уровне $24,8 за баррель (FOB Приморск/Усть-Луга) к Dated Brent, цена за неделю выросла на $2,67, до $69,62 за баррель вслед за эталоном. Но, указывается в обзоре, рост цен сдерживается увеличением ставок фрахта, так как экспортеры стараются перенаправить партии из Новороссийска на Балтику. В Новороссийске стоимость Urals Argus оценивает в $69,22 за баррель (FOB), размер скидок — в $25,2–26,15 за баррель в зависимости от объема партии.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков говорит, что сокращение отгрузок через Новороссийск будет зависеть от вероятности повторных атак, но исторически погрузка восстанавливалась быстро — в течение дней или недель.

В случае проблем в Черном море объемы перекидываются на балтийские порты. Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что снижение отгрузок из Новороссийска может оказаться устойчивым, но не постоянным. Пока, по его словам, многие судовладельцы не готовы работать на таком направлении за любые деньги. Как указывает аналитик, риски в Черном море не исчезли, любые новые атаки могут снова остановить отгрузки, и дефицит танкеров сохраняется.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что скидки в $25–30 — рекордные за последние три с лишним года. «Более высокие значения фиксировались только в начале 2023 года, то есть в первые месяцы после ввода эмбарго ЕС, когда размер дисконта превышал $30 за баррель»,— отмечает он. Но в ближайшие месяцы, по словам эксперта, размер дисконта вряд ли всерьез превысит текущий уровень, так как показатель зависит не только от рисков импортеров и перевозчиков, но и от абсолютного уровня цен Brent. По мнению Игоря Юшкова, дальнейшее расширение скидок будет зависеть в том числе от положения на Ближнем Востоке, поскольку трудности с поставками оттуда увеличивают конкуренцию за российскую нефть. Дмитрий Прокофьев полагает, что дисконты, скорее всего, сохранятся на уровне $25–27 за баррель с риском расширения. Вне зависимости от уровня цен, добавляет Сергей Терешкин, риски для инфраструктуры будут косвенно влиять на динамику российской нефтедобычи, которая пока отстает от квоты в рамках ОПЕК+.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев