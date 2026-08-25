Дизель просят остаться

Как стало известно «Ъ», Российский топливный союз (РТС) просит правительство сохранить запрет на экспорт дизтоплива НПЗ, который истекает 1 сентября. Как указывают участники рынка, в том числе благодаря эмбарго, дизель на АЗС продается практически бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. В Минэнерго заявили, что вопрос сохранения ограничений прорабатывается, приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой продлить после 1 сентября действующий запрет на экспорт дизтоплива для производителей. Копия соответствующего письма от 24 августа есть у “Ъ”. Как сказано в обращении, сегодня, в том числе благодаря эмбарго, дизтопливо на АЗС продается практически бесперебойно, но доступность продукта для независимых АЗС ограничена.

Как пишет РТС, большая часть партий, приобретенных на бирже, не отгружается, возможна покупка импортного топлива или мелкооптовых партий на условиях самовывоза на базисах некоторых вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Оптовая цена такого топлива существенно выше административно сдерживаемых биржевых индикаторов, сообщает РТС, добавляя, что рыночное ценообразование показывает превышение спроса над предложением даже при закрытом экспорте.

«Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации»,— говорится в письме.

Запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ в России был введен 8 июля. В конце июля в правительстве сообщили, что с 1 сентября НПЗ снова будет разрешен экспорт дизельного, судового топлива и газойлей. Для остальных участников рынка запрет сохраняется до 31 января 2027 года. На этот же срок установлено и эмбарго на экспорт бензина для всех участников рынка. Ограничения не затрагивают поставки по межправительственным соглашениям. Вице-премьер Александр Новак говорил, что ограничения на вывоз дизтоплива планируется снять «по мере восстановления рынка», отмечая, что возможность экспорта продукта важна для обеспечения полной загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка ресурса. В аппарате вице-премьера комментарии не предоставили.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что вопрос о возможности продления запрета экспорта дизтоплива для производителей с 1 сентября прорабатывается, решение правительства РФ ожидается в ближайшее время. Там добавили, что приоритетом остается полное обеспечение внутренней потребности, включая сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ. «Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса»,— заявили в Минэнерго.

По данным трех источников Reuters, полный запрет на экспорт дизтоплива из России может быть продлен минимум до конца сентября, также рассматривается сохранение эмбарго до конца года. Источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения, говорит, что решений о режиме экспорта дизтоплива после 1 сентября пока не принято.

По словам собеседника “Ъ” в отрасли, производство дизтоплива в начале августа слегка снизилось относительно июля, но по продукту, в отличие от бензина, удерживается хрупкий профицит.

Как сообщал 23 августа Александр Новак, РФ не испытывает проблем с предложением дизтоплива и керосина, сложности сохраняются только с бензином.

Правительство в ближайшее время, вероятно, не станет рисковать с открытием экспорта для производителей, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, высокий сезонный спрос, прежде всего со стороны сельского хозяйства, сохранится как минимум до середины осени. Поэтому, поясняет он, запрет может быть продлен как минимум до конца сентября. Но, продолжает аналитик, физического дефицита продукта сейчас нет: дизтопливо доступно на АЗС, а при сохранении ограничений рынок, напротив, может столкнуться с его избытком.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин напоминает, что на российском рынке дизтоплива исторически сохранялся профицит, хотя структура поставок менялась: доля экспорта снизилась с 50% в 2021 году до 41% в 2023 году из-за эмбарго ЕС и роста внутреннего потребления (с 39,6 млн до 52,2 млн тонн). При этом объемы зарубежных поставок оставались сопоставимы с внутренним спросом. Экспортные ограничения, по словам эксперта, связаны с необходимостью обеспечить сельхозпроизводителей и северный завоз, и после пика сезонного спроса запрет, скорее всего, отменят.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 21,85% к июню, до 1,18 млн баррелей в сутки (б/c), что стало самым низким уровнем с начала ведения компанией статистики в 2016 году. Поставки дизтоплива упали в три раза, до 157 тыс. б/c. Сокращение экспорта из РФ в том числе привели к повышению цен на дизтопливо на европейских базисах до многомесячных максимумов, а традиционные импортеры начали искать альтернативы.

Ольга Озембловская