Гросси заявил о неэффективности ООН в решении мировых конфликтов
Генеральный директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси заявил о неэффективности Организации Объединенных Наций в урегулировании мировых конфликтов.
«Когда дело доходит до конфликтов... мы не видим ООН»,— заявил господин Гросси (цитата по ТАСС). В качестве примеров он привел вооруженное противостояние между Россией и Украиной, эскалацию на Ближнем Востоке, а также нестабильность в Южном Судане, регионе Сахеля и Сирии, в которых усилия организации заметны не были.
«Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня. Речь идет о том, что ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна»,— сказал глава МАГАТЭ на выступлении в Вашингтоне.
Заявление Рафаэля Гросси о неэффективности Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликтов прозвучало на фоне его участия в выборах генерального секретаря ООН, полномочия нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Гросси, будучи одним из кандидатов на этот пост, ранее высказывал мнение, что ООН постепенно теряет актуальность и «медленно умирает», не внеся существенного вклада в разрешение недавних кризисов или межгосударственных войн. При этом в марте 2026 года Рафаэль Гросси отмечал глубокий кризис доверия внутри всемирной организации, заявляя, что ООН, созданная как гарантия предотвращения войн, сегодня сталкивается с ростом конфронтации и напряженности.
Кандидатуру Рафаэля Гросси на пост генсека ООН положительно оценивает Россия, о чём в апреле 2026 года заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что в Москве его знают «с очень хорошей стороны». Кроме Гросси, на пост генсека ООН претендуют ещё шесть человек, среди которых генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан и экс-президент Чили Мишель Бачелет. Так, 21 августа 2026 года в Совете Безопасности ООН состоялось второе предварительное голосование, по результатам которого Рафаэль Гросси получил семь голосов «за» и шесть «против».