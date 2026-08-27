Гросси заявил о неэффективности ООН в решении мировых конфликтов

Генеральный директор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси заявил о неэффективности Организации Объединенных Наций в урегулировании мировых конфликтов.

«Когда дело доходит до конфликтов... мы не видим ООН»,— заявил господин Гросси (цитата по ТАСС). В качестве примеров он привел вооруженное противостояние между Россией и Украиной, эскалацию на Ближнем Востоке, а также нестабильность в Южном Судане, регионе Сахеля и Сирии, в которых усилия организации заметны не были.

«Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня. Речь идет о том, что ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна»,— сказал глава МАГАТЭ на выступлении в Вашингтоне.