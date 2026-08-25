Минюст запустил реестр осужденных релокантов

Министерство юстиции России запустило реестр «лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры». Он опубликован на сайте ведомства. Закон о создании реестра в начале августа подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, зарегистрированным в базе гражданам запрещается оформлять в РФ статус ИП или самозанятого. Кроме того, осужденным релокантам будут блокировать финансовые средства и имущество, а также ограничат их в получении отдельных консульских и нотариальных услуг, включая регистрацию брака.

Платформа функционирует в тестовом режиме. В ней числится одна карточка вымышленного человека — на имя Петра Петровича Петрова, 2001 года рождения, которому «инкриминируется» административное нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП).

Судя по шаблону, власти намерены публиковать ФИО человека, дату и место рождения, ИНН и СНИЛС. Кроме того, в карточках планируют указывать реквизиты рублевого счета, куда обязаны перечислять все доходы человека, получаемые им на территории России.