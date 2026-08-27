Никол Пашинян пошел на жесткую посадку

Суд в Ереване арестовал на два месяца экс-президента и лидера оппозиционной партии «Армения» Роберта Кочаряна, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании средств в особо крупном размере. Вместе с Робертом Кочаряном уголовному преследованию подвергнуты его сыновья и члены его ближайшего окружения в период его президентства. Громкий процесс, инициированный премьером Пашиняном, призван усилить его поддержку в обществе, ждущем реальной борьбы с коррупцией, и стать сигналом Москве и Баку о том, что после победы его партии на выборах начинается активный демонтаж политического наследия «карабахского клана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Армении Роберт Кочарян считается одним из самых непримиримых противников нынешней власти, которая, по его мнению, «поощрила Азербайджан начать военные действия в Нагорном Карабахе»

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters Экс-президент Армении Роберт Кочарян считается одним из самых непримиримых противников нынешней власти, которая, по его мнению, «поощрила Азербайджан начать военные действия в Нагорном Карабахе»

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Решение об аресте на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна, правившего страной целое десятилетие с 1998 по 2008 год, было принято судом в Ереване 27 августа при весьма драматических обстоятельствах.

Как сообщил журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян, его подзащитный был доставлен в суд через задний вход прямо из больницы, где он находился после процедуры стентирования, проведенной две недели назад. Прибывшие на место репортеры обратили внимание на дежурившую у здания суда скорую помощь.

Накануне судебного заседания генпрокуратура Армении заявила, что против Роберта Кочаряна «возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий (3 эпизода), получении взятки в особо крупном размере (2 эпизода), отмывании денег в особо крупном размере (4 эпизода)». По версии обвинения, господин Кочарян, находясь на посту президента в конце 1990-х — начале 2000-х годов, в сговоре с приближенными к нему лицами присвоил государственное имущество и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам, значительно ниже рыночных.

В связи с этим генпрокуратурой были приняты меры по наложению ареста на принадлежащие семье Кочаряна объекты недвижимости, чтобы предотвратить их передачу или отчуждение.

Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян выразил мнение, что обвинения против его подзащитного «вызывают серьезные сомнения с юридической точки зрения, с точки зрения наличия самого состава преступления, а квалификация действий Роберта Кочаряна содержит фундаментальные правовые изъяны».

Несмотря на возражения защиты, генпрокуратура Армении также возбудила уголовные дела против еще девяти человек из ближайшего окружения бывшего главы государства. В их числе оказались Серж Саргсян, который стал преемником Кочаряна на посту президента и руководил страной в 2008–2018 годах, вплоть до «бархатной революции» Никола Пашиняна, а также бывший премьер-министр Андраник Маргарян (скончался в 2007 году) и бывший мэр Еревана Гагик Бегларян.

25 августа суд Еревана удовлетворил ходатайство генпрокуратуры об аресте старшего сына Роберта Кочаряна — Седрака. «Седрак Кочарян арестован на два месяца. Ограничено его право на свидания, за исключением встреч с женой и детьми. Мы имеем дело с преследованием, носящим политический контекст»,— заявил адвокат Александр Кочубаев. По его словам, во всех случаях истекли сроки давности обвинений, которые в ряде эпизодов были надуманными, в связи с чем защита будет обжаловать решение суда.

Младший сын Роберта Кочаряна, депутат фракции «Армения» Левон Кочарян пока находится на свободе, однако накануне ареста его отца и старшего брата Служба национальной безопасности Армении провела обыск в его квартире.

Как заявил адвокат Левона Кочаряна Эрик Алексанян, дело строится вокруг незаконно приобретенного имущества. «Де-юре у Левона Кочаряна нет статуса, но де-факто у него есть статус обвиняемого, потому что проведение обыска предполагает проведение поисковых работ, предполагающих обнаружение фактов с признаками преступления. Этим обыском пытались выяснить, хранятся ли в доме у Левона Кочаряна незаконное имущество или суммы денег»,— указал Эрик Алексанян.

Арестам Роберта Кочаряна и членов его семьи предшествовала перепалка в парламенте между Левоном Кочаряном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, произошедшая 24 августа.

В ходе общения с депутатом от оппозиционного блока «Армения», который назвал премьер-министра «подлецом и предателем», который «погубил Нагорный Карабах и стал причиной гибели тысяч людей», Никол Пашинян сообщил о том, что семья Роберта Кочаряна вскоре лишится своего имущества.

«Вся Армения видела, как премьер-министр дал прямой указ правоохранителям, чтобы сшили уголовные дела, оказали давление, осуществили террор против семьи и близких Роберта Кочаряна»,— прокомментировал инцидент в парламенте депутат от партии «Армения» Севак Хачатрян. «У меня сложилось впечатление, что Никол Пашинян хочет нейтрализовать все очаги сопротивления, национальные очаги, носителей национальной идеологии, лидеров»,— добавил депутат Месроп Манукян.

В то время как оппозиция обвиняет премьер-министра в зачистке политического пространства, волной уголовных дел против представителей старой политической элиты Никол Пашинян посылает сигнал своим сторонникам, что после недавней победы его партии на парламентских выборах он намерен выполнять обещания о борьбе с коррупцией, которая, по его словам, пышным цветом расцвела при его предшественниках.

Примечательно, что стоящий во главе прежней армянской политической элиты Роберт Кочарян в одном из своих интервью RTVI, которое он дал незадолго до выборов этого года, выразил мнение о том, что политика Пашиняна «поощрила Азербайджан начать военные действия в Нагорном Карабахе» (в Баку называют этот регион «экономическим районом Азербайджана»).

«Они выбрали момент, когда в руководстве Армении оказался человек, который разрушает геополитическую конструкцию безопасности Армении, портит отношения со стратегическим союзником»,— заявил Роберт Кочарян, известный как идеолог многолетнего противостояния с Азербайджаном.

Со своей стороны, Никол Пашинян выдвижением обвинений против экс-президента Кочаряна демонстрирует Баку стремление окончательно перевернуть страницу истории карабахского конфликта и его главных действующих лиц в Армении.

Еще одним адресатом действий Никола Пашиняна против бывшего главы армянского государства стала Москва, учитывая, что в период правления Роберта Кочаряна на всем постсоветском пространстве он был одним из наиболее близких политиков к России и поддерживал тесные личные отношения с президентом Путиным. Таким образом, уголовным преследованием Роберта Кочаряна Никол Пашинян продемонстрировал желание перевернуть страницу истории в отношениях не только с Азербайджаном, но и с Россией, которую, как он недавно признался, больше не считает стратегическим партнером.

Сергей Строкань