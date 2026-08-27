Число миллиардеров в мире достигло рекордных 3,8 тысячи человек

В 2025 году количество миллиардеров в мире увеличилось на 8,2% и достигло рекордных 3 795 человек. В России это число выросло на 18% — до 151 человека. Об этом сообщается в исследовании Billionaire Census компании Altrata.

В целом Россия заняла четвертое место по числу миллиардеров в мире. Первое место с большим отрывом заняли США, где проживает почти треть всех миллиардеров мира — 1 265 человек. Их число выросло в 2024-м на 11,5%. На втором месте оказался Китай с 363 миллиардерами (+13,1%), а на третьем — Германия с 221 представителем в списке (+20,1%). ФРГ также показала наибольший рост среди топ-15 стран. На пятом месте расположилась Индия со 132 миллиардерами (+3,9%).

Общее состояние миллиардеров выросло на 12,8% — до рекордных $15,1 трлн. На долю 29 самых богатых людей планеты приходится 27% общего состояния миллиардеров — против 7% в 2017 году. Одним из главных факторов роста в этом году аналитики назвали бум инвестиций в искусственный интеллект.