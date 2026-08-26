Акции VK упали до исторического минимума

Акции технологической компании VK (MOEX: VKCO) во время торгов на Мосбирже в 15:53 мск снизились на 4,9%, до 116,4 руб. Это минимальный показатель за всю историю. Предыдущий исторический минимум акции VK установили 17 июля — 117,05 руб. за бумагу.

Это не самое большое падение за время торгов. Котировки ТНС энерго Марий Эл снизились на 7,7%, до 52 руб. за бумагу, МГТС — на 6,9%, до 1,5 тыс. руб., привилегированные акции Саратовэнерго — на 5%, до 0,4 руб.

«Бумаги VK продолжают торговаться слабее рынка. В ходе июльского отскока едва ли удалось восстановить четверть потерь 2026 года, хотя широкий рынок смог компенсировать около 40%», — сказал РБК-инвестиции Андрей Смирнов.