Президент Сирии назначил лидера курдов своим советником

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назначил лидера распущенных курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) Мазлюма Абди своим советником. Об этом сообщает агентство SANA.

На прошлой неделе господин Абди объявил о завершении полной интеграции курдских военных, силовых и административных институтов в единую государственную структуру Сирии.

Процесс объединения начался после заключения соглашения между СДС и новым сирийским правительством в конце января. Договоренности предусматривали поэтапную индивидуальную интеграцию бойцов, распределение доходов от продажи нефти, а также признание курдского языка государственным.