На сталинском энтузиазме

Руководство КПРФ 27 августа провело встречу с идеологически близкими представителями блогосферы. Как выяснилось, финансировать дружественных медиаактивистов коммунисты пока не готовы, но самых перспективных из них в будущем могут позвать в партийный штат.

Открывая мероприятие, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал собравшихся изучить предвыборную программу партии и познакомиться с ее командой. «У вас у всех 20 сентября (на выборах в Госдуму.— “Ъ”) будет два выбора. Нравится, как сегодня,— "Единая Россия". Не нравится — только мы»,— с ходу просветил он блогеров, многие из которых, как позже выяснилось, были комсомольцами или просто симпатизировали Компартии.

Следом выступил популярный видеоблогер и кандидат в Госдуму Николай Бондаренко. 21 августа его оштрафовали на 1 тыс. руб. по административному делу о демонстрации экстремистской символики — фотографии Алексея Навального. Если решение вступит в силу, то господин Бондаренко пропустит выборы. Сам он утверждает, что аккаунт, с которого была сделана публикация, ему не принадлежит, и в связи с этим чувствует «народную поддержку».

«Можно ли было представить такую ситуацию в отношении наших оппонентов, что их будут вот так таскать и штрафовать? Все эти "новолюды", ЛДПРы?» — задал он риторический вопрос.

И сам же на него ответил, констатировав, что в стране есть только две политические силы — партия власти, «которая обслуживает интересы господствующего, правящего класса», и КПРФ, стоящая на страже интересов трудового народа.

Блогер-комсомолка Серафима Седнина задала вопрос первому зампреду ЦК КПРФ Юрию Афонину: как партия борется с административным давлением и защищает товарищей, которых пытаются снять с выборов? Политик пояснил, что команда Компартии проводит большую юридическую работу, но «в современных условиях» этого мало: нужна еще и «массовая поддержка». Господин Афонин также напомнил, что 26 августа Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение о снятии действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева с выборов по одномандатному округу в Самарской области, поскольку «была выстроена не только юридическая поддержка, но и поддержка всех народно-патриотических сил на региональном и местном уровне».

Следом слово взял «один из медийщиков комсомола» по имени Эдвард. Он спросил, планирует ли КПРФ финансировать своих активистов, как это делают «Новые люди», чтобы «снимать больше контента». Зампред ЦК Дмитрий Новиков в ответ подробно рассказал о традиционных партийных СМИ. При этом он согласился с необходимостью системной работы в соцсетях, отметив, что в ЦК уже появились специальные профильные отделы, а в будущем потребуется их укрепление.

«Не исключаю, что те, кто проявит себя в блогосфере, будут приглашены в ЦК для работы в этих подразделениях,— сказал господин Новиков, признав, однако, что КПРФ не может взять в штат всех своих активистов: — Так никогда не было. Ни во времена Ленина, ни даже во времена Сталина, когда партия была правящей, многие работали на энтузиазме».

Политический тик-токер Лина спросила, почему коммунисты не борются с оппонентами «их же оружием», то есть не подают иски о снятии других кандидатов. «С точки зрения политтехнологий это, может, и работает. Но с точки зрения наших идеологических и политических подходов — это не наш путь,— заверил ее Николай Бондаренко.— Должна быть борьба программ, идей, планов, а решение должен принять не суд, а избиратель».

Ксения Веретенникова