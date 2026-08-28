Лавров назвал понятие «постсоветское пространство» устаревшим для политики

Такое понятие, как «постсоветское пространство», давно ушло в историю и не подходит для использования в современной политике. Вместе него стоит применять нейтральный термин «ближнее зарубежье», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК.

«"Пост-" — это всегда что-то позади,— сказал господин Лавров. — Историю помнить надо. Но использовать это понятие в сегодняшней политологии — "вот было время, и нам надо про него не забывать" — это для историков и для воспитания молодых людей, для школ, институтов, чтобы наши традиции, духовные ценности, которые складывались веками, не забывались».

По мнению главы МИДа, понятие «ближнее зарубежье» имеет другой смысловой окрас: «Оно не советское, не имперское, не демократическое». Термин был закреплен в марте 2023 года, в последнем варианте Концепции внешней политики России.