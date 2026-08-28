В российские вузы к концу августа поступили 450 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

К началу приемной кампании 2026 года в 17 российских вузах уже осуществляется пилотный проект по переходу на новую модель образования, для них выделено 41,1 тыс. бюджетных мест по 581 образовательной программе. Полностью перейти на новую систему высшего образования планируется в течение трех лет, при этом по отдельным группам специальностей процесс начнется в 2027 году. С 1 сентября 2026 года эксперимент будет расширен, но полный отказ от бакалавриата и магистратуры не предусмотрен.

Дополнительно в российских вузах появится более 62 тыс. бюджетных мест после завершения приоритетного зачисления по квотам, которые передаются в основной конкурс. В приоритете при поступлении в вузы находятся инженерные специальности и специальности, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками.

В марте 2025 года вступили в силу новые правила приема в российские университеты, действующие до 1 сентября 2029 года. Согласно этим изменениям, абитуриенты могут подать документы не более чем на пять специальностей, тогда как ранее это количество определяли сами университеты. Единой датой начала подачи документов установлено 20 июня, а завершение приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — 1 сентября.

Некоторые ведущие вузы России скорректировали свои требования к поступающим в апреле 2026 года. Например, в МГТУ имени Баумана обязательной для инженерных направлений стала физика, а в РГГУ абитуриенты могут сдавать ЕГЭ по истории наравне с обществознанием. МФТИ сократил перечень олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов, с 50 до 35, оставив льготы только победителям при условии набора не менее 85 баллов ЕГЭ по профильным предметам.