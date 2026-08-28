Суд снял список «Яблока» с выборов в заксобрание Свердловской области

Свердловский областной суд удовлетворил исковые требования реготделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в законодательное собрание Свердловской области, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала Свердловского областного суда. Требования истца поддержали прокурор и облизбирком. Судья Максим Старков сообщил, что у партии есть пять дней для обжалования решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение иска ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в Законодательное собрание Свердловской области в областном суде в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Рассмотрение иска ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в Законодательное собрание Свердловской области в областном суде в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В ходе заседания представитель ЛДПР Андрей Еланцев заявил, что кандидаты от «Яблока» злоупотребили свободой массовой информации из-за публикации агитации в запрещенных социальных сетях, нарушили авторские права Сбербанка, SberPay и Ozon-банка из-за размещения их логотипов без спроса в инструкции о способах пожертвования организации, потратили вне избирательного фонда на рекламу в интернете около 27,8 млн руб. (превышает допустимые 10 млн руб.) и задействовали иностранное финансирование.

Господин Еланцев добавил, что претендентов также необходимо снять с выборов из-за допущенных «Яблоком» схожих нарушений в ходе кампании в Госдуму, которые ранее выявил Верховный суд (ВС) РФ. По его словам, действия партии были направлены и на достижение результата на выборах в региональные парламенты. «Мы не понимаем, почему при таком явном несоблюдении объединением приницпа равенства всех кандидатов, им можно дальше принимать участие в этой кампании. Мы не знаем о реальной поддержке объединения, но то, что эти действия могут влиять на избирателей в совокупности, однозначно»,— подчеркнул представитель либерал-демократов.

Представитель «Яблока», глава челябинского реготделения партии Ярослав Щербаков заявил об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидатов. Он указал, что один из лидеров перечня претендентов либерал-демократов на выборах в заксобрание Андрей Бургарт заявил 27 августа в своих соцсетях, что ЛДПР и «Яблоко» являются «не просто конкурентами за голоса», а «принципиальными политическими противниками». В частности, политик тогда подчеркнул, что либерал-демократы выбирают «путь победы России», а «Яблоко» намерено идти по пути «уступок и поражения» страны.

«Административный истец злоупотребляет правом и хочет использовать суд как инструмент политической расправы над политическим конкурентом, он заявляет об этом прямо. Ему чужды идеи мира, свободы, он выступает совсем за другое, поэтому хочет формально что-то накопать и использовать суд, чтобы расправиться с конкурентом. Это недопустимо»,— подчеркнул господин Щербаков.

Депутат гордумы Екатеринбурга, лидер списка кандидатов «Яблока» на выборах в заксобрание Константин Киселев добавили, что аналогичные нарушения, обозначенные Андреем Еланцевым, можно выявить у кандидатов от всех пяти парламентских партий, участвующих в выборах, включая ЛДПР. «Я прошу прощения перед судом и прокурором, я посмотрел запрещенные соцсети прямо здесь, и что я увидел? Все партии и лидеры этих партиях в этих запрещенных сетях есть, я встречаю в них официальные государственные структуры, и они не могут без них жить»,— сказал он.

В разговоре с журналистами представители «Яблока» заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Свердловская область стала четвертым российским субъектом, в котором подали иск о снятии списка кандидатов «Яблока» по единому округу с выборов в региональный парламент: в Карелии и Псковской области суды уже удовлетворили аналогичные требования «Родины». В Калининградской области в суд по данному вопросу обратились «Коммунисты России». Разбирательствам на региональном уровне предшествовало решение ВС РФ о снятии списка со 269 кандидатами «Яблока» по федеральному округу с выборов в Госдуму по требованию «Родины».

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области пройдут 18-20 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. Всего облизбирком допустил до процедуры 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков. На выборах в 2021 году партии в заксобрание пройти не удалось — список ее кандидатов получил всего 2,75% голосов.

Василий Алексеев