Из-за чего весь сбор

Совокупные сборы фильмов в российском кинопрокате в августе увеличились по сравнению с августом годом ранее вдвое, до 4,4 млрд руб. Самыми кассовыми проектами за период стали только два российских фильма, остальные — короткометражные проекты, под видом которых демонстрировались зарубежные блокбастеры «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Одиссея»

Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Одиссея»

Фото: Universal Pictures

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино за август. Из них следует, что общая касса проектов за период составила 4,4 млрд руб., а посещаемость — 8,9 млн зрителей. Годом ранее общий бокс-офис был на уровне 2,2 млрд руб., а всего сеансы за аналогичный период прошлого года посетило 5,4 млн человек. Лидером по сборам за период стал проект «Последний богатырь. Колобок», собравший за месяц 819 млн руб., на третьем месте — «Смешарики сквозь вселенные» (261,5 млн руб.).

При этом август стал первым месяцем с начала года, когда короткометражки (под их видом в кинотеатрах демонстрировались зарубежные проекты, не имеющие официального правообладателя в России) заняли большую часть топ-10 самых кассовых фильмов. Второе, четвертое, пятое, шестое, восьмое, девятое и десятое место разделили исключительно короткометражные проекты. Среди них — «Прощание» (514,4 млн руб.), «Эй, человек» (202,3 млн руб.), «Матч Акпарса» (191,5 млн руб.), «Сказка на ночь» (137,2 млн руб.), «Соната» (121 млн руб.) и другие. Под видом вышеперечисленных короткометражных проектов демонстрировались «Одиссея» Кристофера Нолана, продолжение франшизы «Человек паук: Новый день», «Миньоны и монстры» и другие зарубежные новинки.

Совокупный бокс-офис российского проката за 2025 год достиг 50,7 млрд руб., это на 9,3% выше показателей 2024 года. Число проданных билетов, наоборот, сократилось почти на 7%, до 118,6 млн. Как и годом ранее, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. За первое полугодие сборы в российском прокате выросли на 26,6%, до 35,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 июля).

В общем бокс-офисе за август нужно учитывать и проект «Последний богатырь. Колобок», считает главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «Несмотря на то что фильм показал себя слабо относительно других частей франшизы, которые выходили на новогодние праздники, он все равно заработал более 800 млн руб.». Кроме того, это первый опыт выпуска блокбастера в летний период, указывает главред «БК Медиа» Вероника Скурихина.

Успех теневого проката в августе Рифат Фазлыев объясняет выходами двух релизов — «Одиссеи» и «Человека-паука». По его оценке, «Человек-паук: Новый день» собрал кассу в 1 млрд руб. только за стартовый уикенд, «Одиссея» — около 1,5 млрд руб., «однако это лишь приблизительные оценки, и их достоверность никак нельзя проверить». Ни один западный проект в этом году, за исключением «Аватара» и продолжения «Дьявол носит Прада», не ожидали так, как «Одиссею» и «Человека-паука», добавляет госпожа Скурихина. По ее словам, в первый уикенд проект Кристофера Нолана в российском прокате собрал 202 млн руб. «В результате "Одиссея" стала безоговорочным лидером, поскольку в наших кинотеатрах есть дефицит качественного современного контента для взрослой аудитории. Вынужденный же демарш, который был устроен "Колобку" за перенос "Человека-паука", вылился в то, что зарубежный блокбастер пошли смотреть даже те люди, которые изначально не собирались его смотреть»,— считает Вероника Скурихина. Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров попросила киносети отложить неофициальную премьеру проекта «Человек-паук: Новый день» до 20 августа из-за премьеры «Колобка» 6 августа.

В целом показатель посещаемости в августе Рифат Фазлыев считает отличным результатом. «Это хороший задел для осеннего периода, например, сентября, который всегда оставался слабым месяцем в российском кинопрокате, даже в допандемийные времена. Заработанные средства в августе этого года помогут кинотеатрам спокойно пережить осенний период и успешно войти в новогоднюю битву»,— резюмирует он.

Юлия Юрасова