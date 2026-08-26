Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries после атак БПЛА
Правительство утвердило меры поддержки селлеров после атак на склады Wildberries
Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В кабмине отметили, что поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых сумма ущерба превысила 5% годового дохода.
Согласно документу, для продавцов предусмотрены отсрочки на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН. Также — отсрочка по уплате страховых взносов и авансовых платежей, которые должны произвести с августа 2026 года по июль 2027-го. После этого задолженность можно будет погашать в течение года равными долями.
Для селлеров также до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки по уплате страховых взносов. На тот же период заморозят связанные с ними процессуальные сроки.
Помимо этого на полгода будут продлены предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании.
Министерство финансов России (Минфин) внесло в Правительство проекты постановлений о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты Wildberries, до принятия этих мер. Группа «РВБ», владеющая маркетплейсом Wildberries, и пострадавшие юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода, могут рассчитывать на отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также на приостановку налоговых проверок.
В августе 2026 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести отсрочки по уплате налогов и льготное кредитование для бизнесменов, пострадавших из-за атак БПЛА на логистические центры Wildberries и Russ (РВБ). Ранее, в середине августа 2026 года, Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», также направила председателю правительства Михаилу Мишустину инициативу о прямых выплатах из федерального бюджета пострадавшим предпринимателям, предлагая рассчитать суммы исходя из фактического ущерба.
АЦП также предложила ввести отсрочки или рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей как минимум на полгода, кредитные каникулы, временный мораторий на проверки и реструктуризацию долгов. Дополнительно предлагалось создать систему страхования товаров при чрезвычайных ситуациях, часть которой для малого и среднего бизнеса могло бы субсидировать государство.