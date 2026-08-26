Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries после атак БПЛА

Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В кабмине отметили, что поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых сумма ущерба превысила 5% годового дохода.

Согласно документу, для продавцов предусмотрены отсрочки на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН. Также — отсрочка по уплате страховых взносов и авансовых платежей, которые должны произвести с августа 2026 года по июль 2027-го. После этого задолженность можно будет погашать в течение года равными долями.

Для селлеров также до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки по уплате страховых взносов. На тот же период заморозят связанные с ними процессуальные сроки.

Помимо этого на полгода будут продлены предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании.