Овощной баланс

Новым гендиректором трех тепличных комплексов, входящих в крупный агрохолдинг «ЭКО-культура», стал Максим Мальков — выходец из Россельхозбанка. Смена руководства, скорее всего, была обусловлена убытками производителя по итогу 2025 года. Теперь новому топ-менеджменту предстоит оптимизировать издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новым гендиректором «Овощей Ставрополья», ТК «ЭКО-культура» и ТК «Марьинский» 18 августа 2026 года стал Максим Мальков, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Компании специализируются на выращивании томатов, огурцов и салата. Все три актива входят в крупный агрохолдинг «ЭКО-культура» Александра Рудакова. В 2018–2019 годах господин Мальков занимал должность гендиректора «РСХБ-Страхование жизни», входящего в Россельхозбанк. В «ЭКО-культуре» на запрос “Ъ” не ответили, с господином Мальковым связаться не удалось.

«ЭКО-культура», основанный в 2010 году крупный агрохолдинг, объединяет 13 тепличных комплексов в восьми регионах России, включая Московскую, Калужскую, Тульскую области, Ставрополье. По собственным данным, площадь действующих теплиц — около 580 га. Совокупная мощность производства составляет 250 тыс. тонн овощей в год.

По данным гендиректора «Технологий роста» Тамары Решетниковой, на конец августа 2026 года «ЭКО-культура» занимает 12% рынка по площадям своих теплиц. Всего на шесть крупнейших агрохолдингов России, включая «ЭКО-культуру», специализирующихся на выращивании овощей в защищенном грунте, приходится 36%. Остальное распределено между фермерскими хозяйствами и небольшими компаниями, отмечает она.

По данным аналитической компании NTech, в январе—июне 2026 года натуральные продажи огурцов снизились на 3% год к году, продажи томатов остались на прежнем уровне, реализация в денежном выражении увеличилась на 6% и 5% соответственно. По оценке начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, холдинг «ЭКО-культура» включает в себя более 70 юрлиц. Вероятнее всего, говорит он, назначение Максима Малькова связано с убытками в этих трех компаниях. По данным СПАРК, по итогу 2025 года убыток в «Овощах Ставрополья» — 75,31 млн руб., ТК «ЭКО-культура» — 164,36 млн руб., ТК «Марьинский» — 59,32 млн руб.

С учетом опыта работы Максима Малькова в финансово-страховой сфере, ему предстоит оптимизировать издержки, что должно способствовать выправлению ситуации в тепличных комплексах, считает господин Абелев. При этом «Овощи Ставрополья», ТК «ЭКО-культура» — ключевые активы холдинга.

Гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова говорит, что в сельскохозяйственной отрасли сейчас сформировался дефицит управленческих кадров. По ее оценке, специалистов, которые одновременно хорошо понимают специфику агробизнеса, обладают финансовой и коммерческой компетенцией, а также имеют сильные управленческие навыки, в России не более ста человек.

По словам Тамары Решетниковой, в 2025 году тепличный бизнес столкнулся с серьезным ростом операционных расходов. По ее оценке, несмотря на рост выручки, практически у всех производителей овощей закрытого грунта прибыль и рентабельность снижаются. «Еще в 2023–2024 годах отрасль чувствовала себя достаточно хорошо, так как в тот период расходы росли адекватно, а многие предприятия еще пользовались полученными льготными кредитами»,— поясняет она.

Сильнее всего на тепличном бизнесе сказывается увеличение затрат на электроэнергию, которая занимает в структуре себестоимости 30–35%, а также логистику (на ее долю приходится 10–15% себестоимости), отмечает госпожа Решетникова. Из-за обострения топливного кризиса в России этим летом нет оснований полагать, что до конца 2026 года ситуация в отрасли улучшится.

Владимир Комаров