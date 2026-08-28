Взять и защитить

Российские операторы торговой недвижимости просят федеральные власти разъяснить, как на практике будет применяться указ президента РФ, позволяющий государству вводить временное управление объектами критической инфраструктуры. Речь идет о случаях, когда владельцы таких объектов не приняли достаточных мер безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, направленное 25 августа первому зампреду правительства РФ Денису Мантурову. Автор просит подготовить разъяснения для собственников и управляющих организаций торгцентров об указе президента №604 от 24 августа 2026 года, который позволяет государству вводить временное управление при непринятии или недостаточной эффективности мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, в том числе мер против угроз нападения с использованием беспилотных воздушных судов. В аппарате господина Мантурова не ответили на запрос “Ъ”.

Белый дом, исполняя указ президента, уже сформировал подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики, которую возглавил Денис Мантуров. Как следует из опубликованного 27 августа положения о подкомиссии, основными ее задачами будет анализ уровня безопасности на объектах критической инфраструктуры, а также отслеживание своевременности восстановления работы предприятий. Кроме того, подкомиссия будет вырабатывать меры, направленные на обеспечение «нормального функционирования» объектов критической инфраструктуры, а также готовить для предприятий рекомендации. Впоследствии на базе новой структуры могут быть сформированы штабы по отдельным отраслям. Первое заседание подкомиссии прошло 27 августа и было посвящено защите объектов логистики и торговли. Как сообщило правительство по его итогам, Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения их в перечень критически важных объектов.

Павел Люлин в письме указывает, что понятие критической инфраструктуры сформулировано широко и включает объекты логистической инфраструктуры, транспортно-логистические комплексы, объекты жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты.

В связи с этим у собственников и управляющих организаций (УК) торгцентров возникают вопросы о том, как определяются критерии отнесения объектов недвижимости к критической инфраструктуре, какие меры будут считаться достаточными для обеспечения безопасности со стороны УК и требуется ли собственникам торговых объектов обязательная установка технических средств обнаружения или противодействия БПЛА.

По данным IBC Real Estate, только в Москве работают 6,9 млн кв. м торгцентров, в Санкт-Петербурге — 2,5 млн кв. м, в остальных регионах — еще 17,7 млн кв. м. Торговые центры вполне могут попадать в перечень объектов критической инфраструктуры, если это «объекты, имеющие важное значение для обеспечения экономической стабильности и жизнедеятельности населения», считает партнер практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. Торгцентр не обеспечивает ни экономическую стабильность страны, ни жизнедеятельность населения, возражает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик.

Пояснения в этом вопросе требуют не рекомендательного, а нормативно закрепленного характера, считает директор по эксплуатации объектов недвижимости УК «Место встречи» Иван Ермолин. Разъяснения собственникам торгцентров действительно нужны, но для складов вопрос острее, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Логистическая инфраструктура прямо названа в списке критической наряду с ТЭК, энергетикой и промышленностью, но этот перечень открытый — в него попадает любой значимый для экономики объект, указывает он. С 2024 года на объектах Wildberries зафиксировано 28 инцидентов, из них 23 с ущербом, повреждено или выбыло от 14% до 22% площадей портфеля — это 1,4–2,1% качественного складского фонда России, оценивает эксперт. В целом рынок качественной складской недвижимости в марте 2026 года оценивался IBC Real Estate в 78 млн кв. м, из которых 38,5 млн кв. м расположены в Москве и Подмосковье.

Дарья Андрианова, Полина Попова