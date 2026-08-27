Конопля сворачивается

Посевные площади под урожай технической конопли в России сократились за год более чем на 30%, до 11 тыс. га. Ранее в выращивание этой культуры вкладывались крупные институциональные инвесторы, рассчитывающие развивать производство волокон для легкой промышленности. Сейчас они разочаровались в этом бизнесе из-за долгого срока окупаемости инвестиций и низкой рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2026 году посевные площади под урожай технической конопли в России сократились на 30,9% год к году, до 11 тыс. га, следует из данных Росстата. Активное развитие отрасли в России началось в 2010-х годах. Местных инвесторов привлекал мировой конопляный бум после легализации промышленной конопли в США и либерализации регулирования в Европе, говорят в «Рексофт Консалтинге». В то время Минсельхоз России предполагал рост посевов до 20 тыс. га к 2025 году, добавляют в компании. По оценке аналитиков, площади под культурой выросли с менее чем 1 тыс. га в 2010 году до 16,5 тыс. га в 2024 году. Однако ни плановые объемы волокна, ни обещанная маржинальность достигнуты не были, констатируют в «Рексофт Консалтинге».

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Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова говорит, что сейчас интерес крупных институциональных инвесторов к отрасли заметно снизился. Она связывает это с низкой рентабельностью, долгим сроком окупаемости, снижением спроса в легкой промышленности. Рынок волокна для легкой промышленности в России небольшой и сильно зависит от импорта тканей и пряжи — без гарантированного сбыта проекты становятся рискованными, поясняет эксперт.

Сейчас многие проекты первой волны, создававшиеся именно под волокно для легкой промышленности, либо остановлены, либо продолжают работать в убыток, говорят в «Рексофт Консалтинге». Там напоминают, что один из крупнейших игроков отрасли, пензенский «Коноплекс», заявлявший крупные инвестиции в бизнес, несколько лет проработал с убытками, увяз в корпоративном конфликте и многократно сократил посевы, отмечают в компании. Нижегородский проект производства котонина, хлопкоподобного волокна из конопли, закрылся, добавляют аналитики. Единственное в стране предприятие полного цикла в Ивановской области остается убыточным.

Источник “Ъ” в аграрном секторе говорит, что многие инвесторы разочаровались в сегменте из-за падения производства в России одежды и резкого снижения доступности сельхозтехники.

Для конопли из-за толстых стеблей нужны дорогие специализированные комбайны, поясняет он. После 2022 года их поставки в Россию серьезно затормозились. Гендиректор «Варра Тех Групп» (консалтинг для швейных производств, резидент Beinopen) Федор Шумилов говорит, что сейчас также существует серьезная нехватка агрономов и технологов по льну и конопле.

В «Рексофт Консалтинге» отмечают, что легкая промышленность и в лучшие годы почти не покупала российское пеньковолокно (волокно из конопли). Чтобы превратить стебель конопли в футболку, нужно обработать грубое волокно до мягкого, похожего на хлопковое, а затем спрясть из него нить, поясняют в компании. Заводов, способных на это, в России практически нет. Поэтому основная часть волокна уходит на производство канатов, шпагатов и утеплителей, где можно обойтись без сложной обработки.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин считает, что конопля может стать реальным драйвером импортозамещения в текстиле. Основатель «Дома конопли» (выпускает продукцию из технической конопли) Максим Уваров отмечает, что основные селекционеры и семеноводы конопли в России, располагавшиеся в Курской области, серьезно пострадали во время боевых действий в 2024 году. Собеседник “Ъ” в одной из курских агрофирм, торгующих семенами конопли, говорит, что сейчас они временно ограничили продажи такой продукции, чтобы восстановить собственные посевы. Из-за укрепления рубля российское пеньковолокно стало неконкурентоспособным, добавляет господин Уваров. На снижении посевных площадей под коноплю сказалось и то, что с 2024 года лен и конопля перестали быть отдельным обязательным направлением господдержки, поясняют в «Рексофт Консалтинге».

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Виктория Колганова