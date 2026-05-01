Главные новости за 27 – 30 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Суд в Марксе вынес приговор по «трубному делу» с ущербом в 78 млн руб. Гособвинение требовало посадить экс-главу Марксовского района Дмитрия Романова и его заместителя Вячеслава Шевелу на семь и шесть лет.

Следователь СКР не смогла аргументировать в суде ошибки в материалах дела экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова.

Спикер Госдумы требует завершить реставрацию оперного театра в Саратове в 2027 году.

Суворовское училище в Саратове может появиться на землях авиационного завода.

Мэрия Саратова заказала оценку имущества в Глебовраге для изъятия под развитие.

Детские сады станут бесплатными в Саратовской области.

Бессмертный полк в Саратове пройдет в онлайн-формате ради безопасности.

Саратовские депутаты обязали инвесторов делиться квартирами с муниципалитетами.

Роман Бусаргин подписал документы о сокращении чиновников в трех саратовских ведомствах.

Саратовским работодателям установят квоту в 2% для участников СВО.

Саратовская область выделила 1 млрд руб. на снижение смертности от ДТП.

Саратовская область не может полноценно обеспечить себя мясом птицы.

В Саратовской области у земель сельхозназначения разрешат менять категорию.

Волгоградская область

Волгоградский областной суд огласил приговор Сергею Кибальникову, убившего федерального судью Василия Ветлугина в Камышине.

Волгограду выплатят 87 млн руб. за загрязнение почвы нефтеотходами.

Магазин «Л'Этуаль» в центре Волгограда закроют.

Уголовное дело объявленного в розыск ресторатора слушают заочно в Волгограде.

ФАС раскрыла картель дорожников на 2,2 млрд руб. в Волгоградской и Ростовской областях.

«Волгоградэнергосбыт» снизил чистую прибыль по МСФО, несмотря на рост выручки.

Глава зарубежного направления «Яндекса» погиб на рыбалке под Волгоградом. Также среди погибших личный водитель президента торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова Игорь Прохоров.

Пензенская область

Компании пензенского депутата Дениса Кравчука освоили 93,3 млрд руб. из бюджетов.

Выручка пензенской мебельной компании «Лером» упала на 10%, активы — на 4%.

Режим ЧС ввели в Пензенской области из-за гибели посевов. Региональный минсельхоз оценил ущерб в 5% от общего числа посевов.

Лагерь «Приморский» в Геленджике перешел в собственность Пензенской области.

Пензенский бизнес стал одним из лидеров РФ по платежной дисциплине.

Вице-губернатор и первый зампред сохранили посты в пензенском правительстве после указа губернатора об отставке кабмина.

В Пензенской области ужесточат правила охоты.

Астраханская область

Астраханские депутаты в мае рассмотрят введение штрафов за кормление бродячих собак.

Астраханские школьники могут получить штрафы за видео с оскорблением учителей.

Астраханская область остается в аутсайдерах по платежной дисциплине бизнеса.

