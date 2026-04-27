Следствие раскрыло детали гибели троих рыбаков под Волгоградом

Трое рыбаков, чьи тела нашли под Волгоградом, умерли от асфиксии вследствие утопления. Телесных повреждений судмедэксперты не выявили. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Марина Окорокова

Фото: Марина Окорокова

Агентству подтвердили, что среди погибших топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер и личный водитель президента торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова Игорь Прохоров.

Трагедия произошла 24 апреля: четверо мужчин в возрасте от 62 до 75 лет отправились на рыбалку в район хутора Громки на моторной лодке «Астраханке». В 9:00 МСК они перестали выходить на связь. Около 12:00 тело одного из них обнаружили на противоположном берегу Волги, в двух километрах от места лова. Позже, 25 апреля, нашли еще двоих. Поиски четвертого продолжаются. Исчезновение рыбаков совпало с сильным штормом на Волге. Высота волн достигала нескольких метров. Спасатели призвали не выходить в акваторию, включая рыболовные суда.

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По предварительным данным, лодка перевернулась из-за шторма. Детали устанавливаются.

Нина Шевченко