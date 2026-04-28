Уголовное дело объявленного в розыск ресторатора слушают заочно в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда начал рассмотрение уголовного дела ресторатора Алексея Торубарова, который открыл бары «Техас», «Лабамба», Velvet, «СССР». Ему вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), указано на сайте суда.

Материалы поступили судье Кириллу Углеву 13 марта этого года. Дважды слушания по делу откладывались, указано в карточке. Процесс проходит без участия обвиняемого. С его стороны в суде только адвокат Александр Гончаров. Как сообщил V1.RU, защита утверждает, что уголовное дело тянется с 2013 года, а сам ресторатор находится в международном розыске. Приговор вынесут заочно.

2 мая 2013 года компетентные органы Чехии по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию Алексея Торубарова, сообщило ведомство 13 лет назад. Тогда господину Торубарову предъявили обвинения не только в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но и в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2008 года бизнесмен, будучи соучредителем ООО «Элвис Плюс» с долей в 50%, обманул двух совладельцев, убедив их продать свои доли за 26 млн рублей. У него не было намерения и возможности оплатить покупку. После подписания договора купли-продажи он передал его в ИФНС по Центральному району Волгограда для регистрации изменений в составе учредителей и стал единственным владельцем компании.

Также следователи установили, что с декабря 2006-го по март 2008 года Алексей Торубаров, будучи директором и соучредителем ООО «Элвис Плюс», без ведома других совладельцев компании предоставил в банк ложные данные о составе учредителей. На основании этих документов он получил кредит в 25 млн руб. В качестве залога передал банку недвижимость компании на сумму 35 млн руб. Позже предприниматель использовал кредитные деньги в личных целях, что нанесло компании имущественный ущерб в особо крупном размере.

В связи с тем что господин Торубаров скрылся от уголовного преследования, в сентябре 2010 года он был объявлен в федеральный и международный розыск, уточняло ведомство. В июне 2011 года при пересечении австрийско-чешской границы его задержали австрийские правоохранители. В июле 2011 года Генпрокуратура РФ направила в Федеральное министерство юстиции Австрии запрос о выдаче. На период экстрадиционного процесса Алексея Торубарова временно освободили из-под стражи, после чего скрылся от австрийских властей.

В марте 2012 года его задержали на территории Чехии. А месяцев позднее Генпрокуратура направила запрос о выдаче в Министерство юстиции Чехии, который был удовлетворен. 2 мая 2013 года в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Алексей Торубаров был экстрадирован в Россию.

В открытых базах данных полиции и в перечне лиц, находящихся в международном розыске, фамилия подсудимого отсутствует. По данным ЕГРЮЛ, статус ИП Алексея Торубарова недействителен с декабря 2020 года. С 2014-го по 2016 год он владел 40% уставного капитала ныне ликвидированного ООО «Форест» (деятельность ресторанов), до 2017-го — 50% в ООО «Диско Клуб» (деятельность ресторанов), которое тоже больше не действует. Также до 2021 года он учреждал ТСН «Центральный парк» в Волгограде.

Нина Шевченко