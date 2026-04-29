Астраханские школьники могут получить штрафы за видео с оскорблением учителей

В Астрахани управление образования инициировало проверку видеороликов, которые школьники распространяют в соцсетях и которые, по мнению властей, унижают честь и достоинство педагогов. Глава управления Сергей Фролов заявил, что такие действия попадают под ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).

Нарушителям старше 16 лет грозят штрафы и постановка на учет в ПДН. За детей младше этого возраста ответят родители.

Кроме того, учителя вправе требовать через суд компенсацию морального вреда. Фролов также связал инцидент с попытками «посеять раздор в обществе», отметив, что схожие случаи фиксируются в Беларуси и Казахстане. В качестве альтернативы он предложил школьникам создавать патриотический контент в поддержку бойцов СВО.

