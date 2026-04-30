Спикер ГД: завершить реставрацию оперного театра в Саратове нужно в 2027 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область посетил здание Театра оперы и балета, закрытое с 2020 года. Спикер заявил о необходимости начать работы в июне этого года и открыть театр уже к концу 2027 года.

Театр оперы и балета в Саратове 1865 года постройки — объект культурного наследия регионального значения, капитально реконструирован в 1962 году. В начале 2000-х на фасаде появились трещины. В 2018 году губернатор Валерий Радаев допустил снос здания и строительство нового за 2,5 млрд руб. Экс-министр культуры Татьяна Гаранина уточнила, что демонтаж возможен только для входа и «голубой гостиной»; Большой зал планируется сохранить. Отсутствие фундамента под некоторыми частями усложняет работы. Участие в федеральной программе с началом реконструкции в 2019 году реализовано не было.

Работы по реставрации были приостановлены из-за ранее допущенных ошибок и не ведутся с лета 2023 года. Жители обратились к господину Володину с просьбой ускорить завершение затянувшегося ремонта, отмечается в публикации в канале «Володин Саратов».

Напомним, в феврале 2020 года объявили конкурс на 1,58 млрд руб., но он не состоялся из-за отсутствия заявок. Позже контракт на 1,6 млрд руб. заключили с московским ООО «Адепт-Строй» (срок — до декабря 2022 года, затем продлен). Компания привлекла субподрядчика «Вито-Строй» (учредитель — Константин Тимошенко) с договором на 233,1 млн руб., из которых 165 млн руб. предназначались на оборудование.

В 2023 году губернатор Роман Бусаргин заявил о срыве сроков, назвал причины «искусственными» и анонсировал уголовные дела. Контракт с «Адепт-Строем» расторгли в одностороннем порядке из-за истечения лицензии. В ноябре 2024 года правительство отсудило у компании около 1 млрд руб. за срыв сроков.

В январе 2024 года экс-глава комитета по инвестпроектам Роман Карякин получил четыре года колонии за оплату непоставленного оборудования на 165 млн руб. В августе 2023 года УКС подала иск на 500 млн руб. из-за пропажи 423 единиц оборудования; в апреле 2025 года кассация отказала в иске, при этом Счетная палата сообщила об утрате оборудования на 230 млн руб.

В июне 2025 года «Адепт-Строй» выставил УКС счет на 3,2 млрд руб. Главный инженер театра Александр Колесников и Константин Тимошенко получили сроки за взятку. В 2025 году театр законсервировало ООО «РНК Наследие» (23,4 млн руб.), в декабре со здания сорвало крышу — на восстановление выделили 1,3 млн руб.

В начале апреля этого года господин Бусаргин сообщил, что мае-июне планируется доработать проект реконструкции. По окончании корректировки проекта регион займется подачей заявок на дополнительное финансирование.

Нина Шевченко