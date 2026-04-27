В Пензенской области ужесточат правила охоты

В Пензенской области разработан новый указ губернатора, регламентирующий правила охоты на территории региона. Документ, проходящий антикоррупционную экспертизу, призван систематизировать разрешенные виды деятельности и установить для них четкие ограничения, за исключением федеральных особо охраняемых природных территорий, обратило внимание издание Penza Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые правила охоты разработали в Пензенской области

Фото: Минлесхоз Пензенской области, Коммерсантъ

Проект определяет перечень допустимых мероприятий, включая любительскую и спортивную охоту, научные изыскания, регулирование численности животных, а также отлов для акклиматизации. Для отдельных целей разрешен только отлов, тогда как для других допускается как отлов, так и отстрел.

Сроки охотничьих сезонов дифференцированы в зависимости от вида животного и категории угодий. Например, охота на кабана в закрепленных угодьях продлится с 1 июля по конец февраля, а в общедоступных — с 1 августа. Сезон на пушных животных, таких как куница и белка, предлагается открыть 15 октября и завершить в конце февраля.

Для весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь область разделена на две зоны с разными датами старта. В первой зоне (Пензенский, Каменский, Белинский, Сердобский и другие районы) сезон начнется с первой субботы апреля, во второй (Бессоновский, Кузнецкий, Мокшанский и другие районы) — со второй субботы апреля, оба периода длятся 10 дней. На селезней с использованием подсадных уток период охоты продлится до 30 дней с начала апреля.

Общие сезоны для водоплавающей, болотно-луговой и степной дичи установлены с третьей субботы августа по 30 ноября, для боровой — до конца декабря. Охота на серую ворону и других птиц разрешена до 31 декабря. Действует запрет на использование петель для добычи пушных животных и птиц. Указ вступит в силу после официального опубликования.

Марина Окорокова