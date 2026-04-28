Забывчивая следователь — горе в суде

В Кировском районном суде Саратова прошел допрос следователя по особо важным делам Этери Ковыги, которая вела дело экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова до передачи в суд. Защита заявила об ошибках в документах следствия, аргументировать их следователь не смогла. Часть фактов она успела забыть, другие назвала технической ошибкой. Адвокат попросила привлечь к делу в качестве свидетелей совет директоров, но судья Дмитрий Кочетков отказал.

Фото: СУ СКР по Саратовской области В качестве свидетеля вызвали следователя по особо важным делам регионального СУ СК Этери Ковыгу

В Кировском районном суде вчера, 27 апреля, продолжились слушания по делу экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и бывшего министра промышленности и энергетики Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова, ранее работавшего министром экономического развития и инвестполитики региона. На заседание в качестве свидетеля вызвали следователя по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Этери Ковыгу, которая вела дело до его передачи в суд.

Господина Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), что якобы нанесло ущерб предприятию. Еще один эпизод вменяемой растраты связан с арендой автомобиля на предприятие. Владимира Пожарова также обвиняют в получении премий сотрудников. Оба вину не признают.

Процесс ведет судья Дмитрий Кочетков, сторону гособвинения представляет помощник прокурора Кировского района Елизавета Иванова, защищает Шихалова Татьяна Шилова, Пожарова — Светлана Соседова и Антон Тимофеев.

Поводом для вызова руководителя следственной группы стали возможные ошибки в деле и связанные с этим вопросы у адвокатов. Ранее «Ъ-Средняя Волга» писал, что один из потерпевших, Тимофей Юркин, «подписывал» документы в Следственном комитете в Саратове 7 ноября, хотя на самом деле в этот день был в Москве.

Когда Светлана Соседова уточнила, как такое возможно, Этери Ковыга затруднилась ответить. По ее словам, этот вопрос следует адресовать потерпевшему.

Татьяна Шилова спросила, почему 26 сентября 2025 года Владимир Чернышкин признан потерпевшим, а спустя несколько недель, 16 октября, был допрошен в качестве свидетеля. Следователь предположила, что тут закралась техническая ошибка.

На большинство вопросов стороны защиты она не ответила по существу, так как не смогла вспомнить события, произошедшие полгода назад. На части вопросов, связанных с датами, она заявила о технической ошибке. Этери Ковыга аргументировала это тем, что в ее ведении находится множество дел.

Татьяна Шилова обратила внимание суда на слишком «скорую» работу следствия. Так, рапорт о выявлении преступления, связанном с арендой ДГУ, Ковыга подписала в 10:30 21 октября, а уже в 11:20 было возбуждено уголовное дело. Следователь на суде назвала это переквалификацией, хотя на самом деле из-за отсутствия состава преступления прежнее дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, из-за которого Шихалова более полугода держали в СИЗО, было прекращено и возбуждено новое.

Ранее на заседаниях выяснилось, что ряд свидетелей и потерпевших узнали об обстоятельствах якобы совершенных Шихаловым и Пожаровым преступлений лишь со слов следователей. Например, экс-руководитель АО «КБПА» Владимир Чернышкин настаивает на том, что в эпизоде о растрате фигурирует договор лизинга автомобиля, хотя на самом деле машина бралась в аренду. Оказалось, что сами автомобили потерпевший никогда не видел.

Этери Ковыга, отвечая на вопрос адвоката, почему из 300 акционеров именно Чернышкина привлекли к делу, сообщила, что у него основной пакет акций. Татьяна Шилова опровергла эти слова. По ее данным, акций лишь 24%, и они принадлежат жене. Кроме того, ранее звучала информация, что акции были арестованы, когда Чернышкина осудили за растрату на КБПА в 2017 году.

После допроса следователя стороной защиты слово дали Максиму Шихалову. Он захотел уточнить, как связан договор аренды автомобиля с выплатой дивидендов акционерам, если на прибыль предприятия это не влияет; почему в деле фигурирует лишь договор аренды Mercedes, а не другие виды транспорта, используемые на КБПА; и многое другое. Однако большинство его вопросов суд отклонил, аргументировав это тем, что допрос касается лишь процессуальной части работы следствия.

Дополнительно Татьяна Шилова ходатайствовала о привлечении в качестве свидетелей членов совета директора предприятия, чтобы провести их допрос. Так как именно они согласовывают аренду автомобилей, крупные финансовые операции и решают множество других вопросов. Однако суд отказал, так как, по мнению Дмитрия Кочеткова, это затягивает процесс.

На одном из последних заседаний также прошел допрос господина Шихалова. Он заявил об отсутствии доказательств своей вины.

Максим Шихалов находится под стражей больше года. В декабре 2025 года суд продлил арест на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого, необходимости проведения операции на сердце и наличии у него на иждивении малолетней дочери.

Ольга Симонова