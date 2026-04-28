В Саратовской области у земель сельхозназначения разрешат менять категорию

В Саратовской области решение о переводе земель сельхозназначения в другую категорию будет определяться региональными законами. Такая инициатива обсуждалась в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Председатель комитета Антонина Галяшкина (ЕР) сообщила, что инициатором законопроекта выступил губернатор Роман Бусаргин. Предлагается изменить статью 1 регионального закона «О земле», чтобы привести его в соответствие с федеральным законом «О переводе земель», куда ранее внесли поправки.

Согласно новым правилам, решение о переводе земель сельхозназначения в другу категорию (кроме тех, что находятся в федеральной собственности) будет приниматься исключительно на уровне регионального закона.

Инициатива поступает в облдуму только при наличии положительного заключения Минсельхоза РФ. Так работает так называемый принцип двух ключей. То есть к решению вопроса подключаются и глава региона, и федеральное министерство.

Законодатели считают, что это поможет избежать злоупотреблений на местах. Например, когда на сельхозземлях в итоге строили коттеджи. При этом, по мнению депутатов, дополнительных бюрократических сложностей там, где перевод действительно нужен, возникать не должно.

Законопроект будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова