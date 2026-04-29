Режим ЧС ввели в Пензенской области из-за гибели посевов

30 апреля и до особого распоряжения на территории всей Пензенской области начнет действовать режим ЧС. Указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Причинами введения режима назвали «опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы», а также ущерб экономике и сельхозтоваропроизводителям Пензенской области. В документе говорится о гибели посевов на площади более 100 га. Ликвидацией ЧС занимаются на региональном уровне.

Для устранения последствий привлекут силы и средства территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС). Координацией работ займется комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области. Ответственным за проведение аварийно-спасательных работ назначили врио зампреда кабмина — министра сельского хозяйства Романа Калентьева. Исполнение указа проконтролирует вице-губернатор Сергей Федотов.

Дарья Васенина