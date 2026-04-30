Пять процентов посевов погибло в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел внеочередное собрание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Подробности чиновник сообщил в личном Telegram-канале.

Глава региона обозначил, что «нужно своевременно реагировать на неблагоприятные погодные условия, которые создают угрозу будущему урожаю». В нескольких районах зафиксировали гибель всходов из-за переувлажнения почвы. Предварительно, региональный минсельхоз оценил ущерб в 5% от общего числа посевов. Ранее господин Мельниченко сообщил о гибели более 100 га посевных площадей.

«При этом ситуация напряженная, но не критическая»,— считает губернатор. Чиновник напомнил о введении с сегодняшнего дня в Пензенской области режима ЧС. Такая мера позволит пострадавшим представителям АПК получить страховые выплаты. Олег Мельниченко считает, что аграрии успеют снова высадить уничтоженные культуры.

Главам районов поручили круглосуточно быть на связи с сельхозпроизводителями, контролировать ситуацию, вовремя включаться в работу. Господин Мельниченко обозначил: в хорошую погоду аграриям, возможно, придется работать без отдыха. Власти полагают, что АПК под силу восстановиться и получить запланированный урожай.

Дарья Васенина