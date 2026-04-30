В Саратове определились с местом для Суворовского училища

Суворовское училище в Саратове может появиться на землях авиационного завода. Об этом сообщил Вячеслав Володин, спикер ГД РФ, на встрече с активом региона, пишет «ОМ».

Фото: Яндекс Карты

Учебное заведение будет рассчитано на 560 мест. Прием учеников в 5, 6, 7 классы начнется в 2030 году. Министерство обороны РФ уже подготовило необходимые документы, но локация не была определена.

«Смогли вернуть в государственную собственность 271 гектар земли. Может, на этой земле будет находиться Суворовское училище, потому что под него надо 20 гектаров земли», — отметил господин Володин. До конца 2026 года, по словам спикера ГД, также планируется расчистить территорию возле химучилища — участок в границах улиц Большая Горная, Посадского, Горького, Мясницкая и 1-й Глебучев проезд. Там появится стадион, где будут заниматься и курсанты училища, и горожане.

Марина Окорокова