Саратовская область обеспечивает себя мясом птицы лишь на 16%

Саратовская область не может полностью обеспечить себя мясом птицы. Состояние этой отрасли обсудили на заседании думского комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Алексей Молчанов привел данные за 2025 год. По производству яйца регион занял пятое место в ПФО и 15-е в России. По поголовью птицы — 10-е место в округе и 32-е в стране. Что касается производства мяса птицы в живом весе, то здесь область — 13-я в ПФО и 53-я по России.

Всего в регионе работают 14 птицефабрик. 10 из них яичного направления, одна — мясного, еще одна — племенной репродуктор (тоже мясное направление). Две фабрики приостановили работу в связи с реализацией инвестпроекта.

По самообеспеченности яйцом наблюдается ежегодный рост. В 2025 году этот показатель достиг 203%.

А вот по мясу птицы Саратовская область обеспечивает себя только на 16%.

