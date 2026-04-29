Саратовским работодателям установят квоту в 2% для участников СВО

С 1 сентября в Саратовской области вступит в силу закон о квотах для ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО. Работодателей с численностью сотрудников более 100 человек обяжут квотировать 2% рабочих мест. Подробно об этом и других мерах поддержки говорили на депутатских слушаниях в областной думе.

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов сообщил, что через сеть МФЦ участники СВО и их близкие могут оформить 57 различных льгот. Это меры поддержки федерального, регионального и муниципального уровней.

С начала 2026 года в службу занятости обратились уже более 40 бойцов и 12 членов их семей. Уровень трудоустройства среди них составляет около 70% по сравнению с прошлым годом, а среди их близких — 85%. Глава ведомства признал, что следует активнее вести работу в этом направлении и постоянно повышать эти проценты При этом он отмечает тенденцию к увеличению обращений в службу занятости, что, по его мнению, говорит о доверии к этому институту.

Сегодня в реестре работодателей, готовых принять на работу участников СВО, числится почти 700 компаний. Они предлагают 2,3 тыс. рабочих мест. Преобладающее количество вакансий представлено на предприятиях оборонно-промышленного, агропромышленного комплексов и обрабатывающих производств.

