«Круговорот собак в природе»

В Астраханской области планируют штрафовать за кормление безнадзорных собак, сообщил «Ъ-Средняя Волга» депутат Евгений Дунаев. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение, заседание состоится в мае. О своей инициативе парламентарий рассказал после того, как его пост с фотографией кормящей собак пенсионерки набрал в соцсетях более 11 млн просмотров.

На отлов бездомных собак, их содержание в ПВС и создание приютов в Астраханской области направлено более 300 млн руб.

Фото: Марина Окорокова На отлов бездомных собак, их содержание в ПВС и создание приютов в Астраханской области направлено более 300 млн руб.

Депутат думы Астраханской области Евгений Дунаев на фоне вирального успеха своей публикации в соцсетях рассказал о скором рассмотрении в областной думе проекта закона о введении штрафов за кормление безнадзорных собак. Фотография пожилой женщины с двумя ведрами, идущей кормить стаю бездомных собак за гаражами на ул. Звездной, набрала более 11 млн просмотров и около 36 тыс. комментариев. Парламентарий назвал таких горожанок «сердобольными старушками» и предупредил, что в случае принятия закона в мае этого года их смогут наказывать.

Согласно документу, который внесли в думу в конце марта, за прикорм собак гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам – от 3 тыс. до 5 тыс., юрлицам – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. За повторное нарушение в течение года размер санкций увеличивается в полтора-два раза.

В конце 2023 года областные депутаты уже приняли закон, разрешающий отлавливать собак, помещать их в пункты временного содержания (ПВС) и усыплять агрессивных или тяжело больных особей. А в мае 2025 года в Астрахани и Приволжском районе ввели режим экстраординарной ситуации, который позволяет умерщвлять всех животных через 29 дней после отлова.

В комментариях под публикацией Евгения Дунаева россияне разделились на два лагеря: одни поддержали введение административной ответственности, другие высказались против наказаний и оставили под постом оскорбительные сообщения. Тем не менее в разговоре с «Ъ-Средняя Волга» депутат отметил, что у него много сторонников.

«Комментаторов там десятки, сотни — не вызывает ни у кого возражений, кроме защитников, — рассказал господин Дунаев. — Захожу именно к ним на страничку, а там „железный купол“, „кличка“ и больше ничего нет». Евгений Дунаев добавил, что блокирует таких пользователей и жалуется администраторам соцсети, но продолжают появляться новые аккаунты.

Спор из-за бродячих собак длится в Астраханской области с 2023 года. Тогда Евгений Дунаев внес на рассмотрение облдумы закон об обращении с животными без владельцев. Документ приняли большинством голосов, против выступили экс-коллега депутата Олег Шеин (признан иноагентом в РФ) и его супруга. Однако, по словам господина Дунаева, из-за исков зоозащитников закон фактически не работал больше полугода. «Все суды мы выиграли, — утверждает парламентарий. — После этого правительство Астраханской области ввело экстраординарную ситуацию, по которой всех бродячих собак отлавливают и помещают в пункты временного содержания на месяц, после чего, если не нашелся хозяин, их усыпляют без разговоров».

Ряд тендеров на отлов выиграл ИП Валерий Руссков, указано на портале ЕИС «Закупки». Пункт временного содержания расположен на территории бывшей свинофермы в районе села Татарская Башмаковка и поселка Стеклозавода и рассчитан, по словам депутата, на 3 тыс. собак. При этом, отмечает господин Дунаев, время было упущено: «На ул. Звездной месяц назад отловили четыре собаки. Одна восемь щенят принесла. Собака за год приносит два помета по восемь — четверых отловили, 16 родилось». По словам депутата, кинологи подтверждают: если кормить собак меньше, они приносят меньше приплода, а в естественной среде погибают в течение трех-пяти лет.

Спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов в мае прошлого года приводил ТАСС статистику: в 2024 году количество обращений граждан за медицинской помощью в связи с укусами собак снизилось на четверть. «По данным, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области, в 2024 году количество обращений граждан за оказанием медицинской помощи в связи с укусами, нанесенными собаками, составило 3 964 случая, что на 24,9% ниже показателя за 2023 год, при этом количество укусов, нанесенных детям, сократилось на 29,6%», — цитировало агентство господина Мартынова.

В 2025 году, по словам депутата Евгения Дунаева, смертельных случаев от нападения собак не зафиксировано, а количество бездомных собак сократилось примерно на 30%.

При этом на 2025–2027 годы, по данным агентства, на отлов бездомных животных, их содержание в ПВС и создание приютов в Астраханской области направлено 303,7 млн руб.

Особое возмущение депутата вызывают зоозащитники, которых он называет «живодерами» и предлагает признать экстремистами. «Они организовывают приюты — я называю их собачьими тюрьмами, — говорит господин Дунаев. — Железные клетки, в Астрахани 45–50 жары, бедолаги находятся в ужасных условиях. Одна собака обходится 1 тыс. руб. в день, 30 дней поддержали — 30 тыс. заработали и выпустили. Через два-три месяца поймали собаку — опять в тюрьму посадили».

Что касается возврата потерявшихся собак владельцам, депутат настаивает: проблемы возникают только с теми, кто не может подтвердить право на животное. Сразу после отлова фотографии собак публикуют на сайте ПВС. Раньше, по словам Евгения Дунаева, зоозащитники «забирали животных пачками» без документов и снова выпускали на улицу. «Сейчас, чтобы собаку забрать, надо платить деньги, и количество желающих кратно сократилось», — резюмировал парламентарий.

Нина Шевченко