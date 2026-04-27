Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Волгоградэнергосбыт» снизил чистую прибыль по МСФО, несмотря на рост выручки

Выручка ПАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 2025 года достигла 35,8 млрд руб. по МСФО, увеличившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако чистая прибыль компании составила 2,13 млрд руб., что на 4,3% меньше, чем годом ранее, сообщил Интерфакс со ссылкой на отчетность предприятия.

Операционная прибыль выросла на 37%, до 2,4 млрд руб., а EBITDA прибавила 40,6%, достигнув 2,5 млрд руб. При этом операционные расходы увеличились на 10,7%, составив 33,5 млрд руб.

Обязательства компании изменились разнонаправленно: долгосрочные выросли с 1,2 млрд руб. на конец 2024 года до 1,73 млрд руб. на конец 2025-го, тогда как краткосрочные сократились с 7,47 млрд до 6,09 млрд руб.

За последние годы чистые активы стали положительными, достигнув 0,77 млрд руб. (годом ранее показатель был отрицательным и составлял минус 1,36 млрд руб.).

В 2025 году «Волгоградэнергосбыт» сохранил чистую прибыль по РСБУ на уровне 2,19 млрд руб. — столько же, сколько годом ранее. Выручка по национальным стандартам выросла на 12,2%, до 40,9 млрд руб. Рост компания связывает с улучшением собираемости платежей: ПАО перешло на прямые расчеты с бытовыми потребителями, минуя УК, ТСЖ и СНТ. Положительную роль сыграл и постоянный рост тарифов на электроэнергию, сообщили в агентстве.

Согласно отчетности на 31 декабря 2025 года, 23,4% уставного капитала «Волгоградэнергосбыта» принадлежит ООО «Грайс», 22,67% — ООО «Волга-М», 22,1% — кипрской Suarez Limited.

Нина Шевченко