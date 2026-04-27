«Волгоградэнергосбыт» снизил чистую прибыль по МСФО, несмотря на рост выручки

Выручка ПАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 2025 года достигла 35,8 млрд руб. по МСФО, увеличившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако чистая прибыль компании составила 2,13 млрд руб., что на 4,3% меньше, чем годом ранее, сообщил Интерфакс со ссылкой на отчетность предприятия.

Операционная прибыль выросла на 37%, до 2,4 млрд руб., а EBITDA прибавила 40,6%, достигнув 2,5 млрд руб. При этом операционные расходы увеличились на 10,7%, составив 33,5 млрд руб.

Обязательства компании изменились разнонаправленно: долгосрочные выросли с 1,2 млрд руб. на конец 2024 года до 1,73 млрд руб. на конец 2025-го, тогда как краткосрочные сократились с 7,47 млрд до 6,09 млрд руб.

За последние годы чистые активы стали положительными, достигнув 0,77 млрд руб. (годом ранее показатель был отрицательным и составлял минус 1,36 млрд руб.).

В 2025 году «Волгоградэнергосбыт» сохранил чистую прибыль по РСБУ на уровне 2,19 млрд руб. — столько же, сколько годом ранее. Выручка по национальным стандартам выросла на 12,2%, до 40,9 млрд руб. Рост компания связывает с улучшением собираемости платежей: ПАО перешло на прямые расчеты с бытовыми потребителями, минуя УК, ТСЖ и СНТ. Положительную роль сыграл и постоянный рост тарифов на электроэнергию, сообщили в агентстве.

Согласно отчетности на 31 декабря 2025 года, 23,4% уставного капитала «Волгоградэнергосбыта» принадлежит ООО «Грайс», 22,67% — ООО «Волга-М», 22,1% — кипрской Suarez Limited.

