Лагерь «Приморский» в Геленджике перешел в собственность Пензенской области

На летний отдых детей в этом году власти Пензенской области направили 567 млн руб., 195 из них — на места в лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это на 10% больше средств, чем было потрачено в прошлом году, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

В Пензенской области летний отдых детей обойдется в 567 млн руб.

В 2026 году в регионе детей примут 15 загородных лагерей, 319 — дневного пребывания, 22 лагеря труда и отдыха, а также один палаточный. По словам губернатора, в конце мая в Каменском районе завершается строительство нового модульного корпуса лагеря «Березка». Благодаря этому в каждую смену сможет отдохнуть на 50 человек больше. Кроме того, глава региона поручил профильным ведомствам обеспечить доступность летнего отдыха для детей участников СВО и детей с ОВЗ.

Детей из Пензенской области также примет лагерь «Приморский» на Черноморском побережье. В этом году он впервые начнет свою работу как государственное автономное учреждение. «Территорию лагеря уже раздробили на отдельные участки, чтобы легче было передавать в частные руки. Но провернуть сделку махинаторы не успели»,— заявил господин Мельниченко по поводу ситуации, ранее сложившейся с лагерем.

В 2024 году глава региона поручил вице-губернатору Сергею Федотову завершить процесс перевода санатория «Тарханы» в Пятигорске и лагеря «Приморский» в Краснодарском крае в форму ГАУ, чтобы исключить риски их приватизации. Согласно проекту разработанного постановления, лагерю передали в оперативное управление комплекс из 15 объектов недвижимости. Контролирующим органом губернатор назначил региональный минобр. Финансирование деятельности будет осуществляться за счет областного бюджета через госзадание.

Марина Окорокова