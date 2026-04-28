Саратовская область выделила 1 млрд руб. на снижение смертности от ДТП

В Саратовской области выделят более 1 млрд руб. на безопасность дорожного движения. Власти намерены снизить смертность от ДТП минимум в 1,5 раза. Об итогах стратегического совещания сообщает Telegram-канал главы региона.

Саратовская область выделила миллиард на снижение аварийности

Фото: t.me / busargin_r Саратовская область выделила миллиард на снижение аварийности

Фото: t.me / busargin_r

За счет выделенных средств в Саратове и муниципалитетах дорожники установят дополнительные барьерные ограждения, светофоры и знаки. Помимо этого, вдоль дорог проведут освещение и оборудуют новые пешеходные переходы. Губернатор Роман Бусаргин заявил о необходимости тесного взаимодействия профильных специалистов с правоохранителями, экспертами и различными структурами при реализации поставленных задач.

В ближайшее время правительство совместно с ГАИ проанализирует все аварийные участки в населенных пунктах. После будет выработан план по минимизации рисков ДТП. «Итогом станет детальный план работы по всем муниципалитетам, особенно по тем, где фиксируется повышение смертности в результате аварий», — отметил господин Бусаргин. Речь идет не только о региональных трассах, но и о дорогах местного значения.

Министерству дорожного хозяйства региона поручено проработать возможность установки барьерных ограждений при проведении планового ремонта дорог.

Марина Окорокова