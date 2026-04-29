Магазин «Л'Этуаль» в центре Волгограда попал под плановое закрытие

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» освобождает площадь на ул. Комсомольской, 10 в Волгограде. Объявление о поиске нового арендатора опубликовано на портале «Циан». Оплата в месяц, согласно описанию лота, составит 460 тыс. руб., залог — 690 тыс. руб. Собственником помещения выступает московская управляющая компания «Р7 Групп».

В аренду предлагается торговая площадь 287,3 кв. м, из которых торговая зона составляет 222 кв. м. Объект имеет отдельный вход с фасада, витринное остекление, свободную планировку, электрическую мощность 44 кВт и устоявшийся пешеходный трафик.

Ранее «Л'Этуаль» объявил о закрытии 150 магазинов в России, сообщали «Известия». В начале 2026 года компания уведомила владельцев помещений о грядущей оптимизации сети. Одна из ключевых причин — трудности с поставками: ритейлер не получил разрешений на продажу ряда премиальных брендов, включая Chanel. Это привело к сужению ассортимента и снижению продаж. За 2025 год закрыли 93 магазина. В «Л'Этуаль» закрытия назвали плановой работой над качеством сети.

Финансовые показатели также ухудшились: выручка в прошлом году составила 83,9 млрд руб., что на 6% меньше, чем в 2024-м. Вместо прибыли в 1,9 млрд руб. компания зафиксировала убыток в 1 млрд руб.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что «Л’Этуаль» оказался в парадоксальной ситуации на фоне «Золотого яблока». По его мнению, причина не в общем кризисе рынка косметики, а в различии бизнес-моделей. Он сравнил их с застрявшим в прошлом ветераном против технологичного новатора. Аналитик отметил, что, пока чистая прибыль «Л’Этуаль» превратилась в убыток в размере 1 млрд руб., у «Золотого яблока» она выросла вдвое — почти до 7,5 млрд руб.

Нина Шевченко