Компании пензенского депутата Дениса Кравчука освоили 93,3 миллиарда из бюджетов

В этом году отремонтируют дорогу к селу Плесковка Наровчатовского района. Подробности сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

Речь идет о 7,7 км региональной дороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница области — Плесковка». Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины, обновит дорожные знаки и разметку, а также восстановит водопропускные трубы.

Карточки закупки и контракта «Ъ-Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки». Заявки от желающих получить подряд принимали с 13 февраля до 3 марта — в этот же день подвели итоги конкурса. Максимально ГКУ «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (УКС) предлагало за ремонт дороги до 95,866 млн руб.

В конкурсе участвовали две компании. Одна предложила выполнить работы по максимальной стоимости, вторая сделала скидку 66 тыс. руб. (95,8 млн руб.). Победило второе юрлицо — ООО «Мостовик».

«Мостовик» зарегистрирован в Пензе в 2012 году. Компания специализируется на строительстве дорог. На данный момент юрлицом руководит Андрей Солдатов. «Мостовик» принадлежит Роману Колмакову (99,99%) и Денису Кравчуку (меньше 0,01%). 2025 год организация закончила с выручкой 32 млрд руб. (+32% год к году, Rusprofile) и прибылью 6,6 млрд руб. (+132%). Отметим, при указанной доли (примерно 0,001%) господин Кравчук должен был получить из годового дохода порядка 6,6 млн руб.

На госзакупках «Мостовик» освоил суммарно 21 млрд руб. Компания выиграла 89% конкурсов, в которых принимала участие. Самые крупные заказчики: ФКУ Упрдор «Новороссия», ГКУ «Упрдор Республики Мордовия», а также пензенский УКС.

Денис Кравчук является действующим депутатом заксобрания Пензенской области («Единая Россия»). Ранее политик представлял избирателей Самарской области. Помимо «Мостовика», бизнесмену принадлежат ООО «Автодоринжиниринг» (Сызрань), ООО «Строймонтажкомплект» (Оренбург), а также ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (Тольятти). Суммарно компании освоили 93,3 млрд руб. бюджетных средств. Организации регулярно получают заказы от госучреждений Пензенской, Самарской, Московской, Рязанской, Ульяновской, Новгородской, Ростовской, Свердловской, Оренбургской, Новосибирской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Мордовии и Чувашии.

Дарья Васенина